Imparable escalada delictiva en la ciudad con “robos para todos los gustos”

La escalada delictiva en todos los puntos de nuestra ciudad no se detiene. Por el contrario, suma casos y víctimas día a día, sin que las fuerzas de seguridad hagan algo para impedirlo. En las últimas horas se conocieron nuevos episodios, todos marcados por una misma característica: la impunidad.



Por un lado, un sargento de la Policía Bonaerense aprovechó su franco para ir a visitar a su novia, que vive en las inmediaciones de 2 y 51, a metros del Ministerio de Seguridad. Dejó el auto estacionado allí y cuando regresó, notó que lo habían abierto. Del interior se robaron una valija con prendas de vestir; su arma reglamentaria Berta Thunder nueve milímetros, con su cargador con 15 municiones; también, el estéreo del vehículo. Radicó la denuncia en la comisaría Primera y tomó intervención Asuntos Internos.



A dos cuadras de allí, justo enfrente de dicho Ministerio, en 53 entre 2 y 3, un ladrón forzó la entrada de un edificio frente a las narices de los efectivos policiales y a plena luz de día. Segundos después, escapó con una bicicleta que sacó del interior. Pese a que el suceso quedó registrado en una cámara de seguridad, las autoridades todavía no lograron dar con él. “Robaron dentro de una comisaría (la Tercera de Los Hornos) y ahora delante de cientos de policías. Esto ya no es chiste: es zona liberada, es corrupción”, se lamentó un vecino. Otro indicó: “En La Plata hay robos para todos los gustos”.



Más casos



En otro hecho delictivo de las últimas horas, un joven fue asaltado por un delincuente en 19 y 473 bis de City Bell y nada pudo hacer para evitar perder su mochila con diferentes pertenencias dentro.

Un residente del área, una de las más castigadas por la inseguridad, escribió en una red social: “Espero que estés bien (por la víctima). ¿Quién será el caradura que dijo que iba a mandar más patrullaje? Nada cambió”. Otro expuso: “Espero que puedas recuperar tus cosas y que puedas recuperar, lo más rápido posible, la seguridad que necesitás para transitar libremente sin pensar en lo que te pasó”.



Por otro lado, dos motochorros le quitaron su Honda XR de color roja a un hombre en la zona de 9 y 98, tras apuntarlo con un arma de fuego.



Por último, en 67 entre bulevar 84 y 119, unos sujetos desconocidos ganaron el interior de un edificio y se apoderaron de una bicicleta.