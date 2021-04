Juicio a Carrazzone por femicidio: “No tenemos esperanza de encontrar a Stella”

El Tribunal Oral Federal n°2 de La Plata comenzó ayer el juicio a Rubén Carrazzone (66), el abogado acusado del femicidio de su esposa, Stella Maris Sequeira (60), vista por última vez en su casaquinta de calle El Ombú 786, el 29 de diciembre del 2016 en la localidad bonaerense de Ezeiza.



El imputado “fue detenido en marzo del 2018, luego de una investigación muy manual porque fue hecha, en su gran mayoría, por la propia hija de la víctima, por mí y por un grupo de amigos que nos ayudaron, y acompañados por el fiscal (Leonel Gómez) Barbella”, le comentó a diario Hoy Raquel Hermida Leyenda, abogada de la querella en el ingreso de los tribunales de 8 y 50.



“La expectativa que tengo es una condena a perpetua que es lo que (el acusado) se merece y, por supuesto, descubrir en este debate oral quiénes lo ayudaron. En este caso va a declarar un hombre, denominado el Jíbaro de las Pampas, Oscar León, que es un gran embalsamador; es amigo de Carrazzone, con el que estuvo anteriormente y después del femicidio de Stella. Así que el responsable de la desaparición del cuerpo de ella es, sin ninguna duda, este amigo León, que conoce muchísimo de ácidos y de materias para desarmar un cuerpo. O sea que no tenemos esperanzas de encontrar a Stella”, sostuvo la profesional.



Sin embargo, Hermida Leyenda aclaró que, tanto ella como la única hija de la víctima, tienen esperanzas “de condenar a Lourdes, la examante (del imputado) y amiga de Stella, y a este León. La amante de él es la causa por la cual Carrazzone y su esposa se pelean definitivamente”. Entre las pruebas se encuentran un llamado al 911 por presunta violencia de género, sangre encontrada en la casa de la víctima y las declaraciones de varios testigos, quienes dijeron que escucharon una pelea de la pareja el día de la desaparición de Sequeira.

Descargo



El abogado afronta cargos por “homicidio doblemente calificado” por haberse cometido sobre su pareja conviviente y mediando un contexto de violencia de género y de falsa denuncia. Carrazzone pidió la nulidad parcial de la carátula por “falsa denuncia” a lo cual el Tribunal no hizo lugar. Al hacer su descargo, el acusado negó haber tenido hechos de violencia con su mujer.



“El 29 de diciembre del 2016 fui a Lobos porque estaba organizando la apertura de un estudio jurídico, y Stella había ido a capital a hacer sus cosas. A la tarde volví y me encuentro con Nicolás Amarilla y otra persona. Dejé la moto y fui hasta el taller de Ricardo a buscar un auto viejo, pero él no se encontraba.

Regreso y veo por la puerta del fondo que el hijo de Amarilla y un amigo se estaban retirando por el fondo. Me encuentro con mi mujer, charlamos y tomamos mate”, contó el acusado. Agregó que después de hablar con su mujer se fue al supermercado chino y que al volver Sequeira ya no estaba.