“Me arruinaron la vida”: habló el hincha de Gimnasia que puede perder un ojo

"Me explotó el ojo y no sé si podré volver a ver. Tengo un transporte escolar y me arruinaron la vida. No voy a poder volver a manejar”, contó terriblemente conmocionado Rodrigo Arballo, el hincha de Gimnasia que podría perder un ojo tras la represión ocurrida en el Bosque Platense durante el partido entre el Lobo y Boca.

Siguiendo con su relato, el damnificado detalló: “Llegué 20 minutos antes del partido y las puertas ya estaban cerradas, algo que nunca se había visto. Estaba contra la valla con mi ticket en la mano y empezaron a empujarme. Cuando me dio vuelta para ver qué pasaba recibí el disparo en la cara”.

En diálogo con TN, el hombre agregó: “El policía estaba a un metro. Después de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmayé. Mi señora tiene nueve balazos en la espalda”, relató.

Cabe mencionar que fue su propia hermana quien lo encontró en el suelo, inconsciente, y fue ella quien lo rescató.

“Me arrastró hasta el auto que estaba a unas 15 cuadras y me llevó al hospital San Martín, en donde no quisieron atenderme. Después de eso me llevó al Rossi en donde me dejaron internado”, continuó Rodrigo.

“La Policía ya sabía lo que iba a hacer. Estaba todo planeado. Fui a ver muchos partidos, con más gente que la que había contra Boca y nunca había pasado algo así. Para mi hubo algo planificado”, aseveró.

Además, contó cuál es su estado actual: “Tengo comprometido el ojo, no saben si voy a volver a ver. Tengo quebrada la mandíbula y el maxilofacial en dos partes”.

“Lo único que quiero es que se haga cargo toda la policía que estuvo ahí. Quiero que esto se haga viral, porque a mí me arruinaron la vida. Largaba sangre por la boca, por la nariz y por el ojo”, sentenció Rodrigo, entre la bronca y la indignación por lo sucedido.

Cabe recordar que su esposa también resultó gravemente herida por los disturbios.

Tal como publicó en sus redes sociales, la damnificada mostró imágenes donde se ve cómo los uniformados le dispararon por la espalda mientras corría, intentando ponerse a resguardo.