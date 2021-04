Raid delictivo: asaltaron cuatro locales y robaron medio millón de pesos

En la madrugada de ayer vecinos y comerciantes fueron víctimas, una vez más, de la creciente inseguridad que se vive en la zona Norte de la región, ya que un grupo de al menos tres ladrones llevó a cabo un raid delictivo en donde atacaron cuatro diferentes negocios.



Según informaron fuentes policiales consultadas por Trama Urbana, los incidentes ocurrieron entre las localidades de Villa Elisa y City Bell. El primero de ellos tuvo lugar en una ferretería ubicada en inmediaciones de Camino General Belgrano y 426. Allí, los hampones forzaron una de las entradas y, una vez en el interior, comenzaron a apoderarse de lo que encontraban.



De esta manera, luego de provocar un enorme revuelo, se llevaron una gran variedad de herramientas, para luego darse a la fuga. Aunque su accionar no iba a terminar allí, ya que iban a asaltar otros tres locales ubicados a pocas calles, antes de escapar definitivamente con un cuantioso botín.



En efecto, debieron recorrer pocas cuadras para encontrar un segundo blanco. En esta segunda ocasión los maleantes ingresaron por la fuerza a un local comercial emplazado en 428 y 27, también de Villa Elisa. Nuevamente provocaron un revuelo y se apoderaron de dinero en efectivo y elementos de valor, tras lo cual abandonaron la escena.



Para el tercer robo se desplazaron hasta Camino General Belgrano y calle 443, ya en la localidad de City Bell, en donde atacaron un lubricentro. Para poder entrar primero forzaron una persiana metálica. Una vez dentro, sustrajeron tres baterías de auto y herramientas varias, además de un total de 30.000 pesos en efectivo que había allí.



No fue hasta la mañana que el dueño de este negocio, que ya sufrió dos atracos en apenas una semana, descubrió lo que había pasado. Según indicaron fuentes, alrededor de las 9.30, un vecino lo llamó para avisarle que la entrada de su negocio estaba abierta.



De inmediato el propietario dio aviso a la Policía a través de un llamado al 911, y al cabo de unos minutos un patrullero llegó al lugar. Los uniformados se entrevistaron con el damnificado y este les contó lo sucedido, por lo que se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad de las inmediaciones en búsqueda de imágenes que permitieran dar con el paradero o la identidad de los implicados.



Sin embargo, en ese momento se tomó conocimiento de un cuarto ilícito, el cual había ocurrido apenas a una cuadra del lubricentro. Ese último local era una parrilla en Belgrano y 444, donde los sujetos utilizaron la misma metodología para cometer el robo: forzaron la entrada, revolvieron el interior y se apoderaron de lo que encontraron.



Cabe mencionar que por el momento no hay detenidos por ninguno de los hechos, por lo que los sospechosos continúan siendo intensamente buscados. Otro dato a destacar es que, entre los elementos y el dinero sustraído, se estima que el botín con el que se hicieron los delincuentes tiene un valor cercano al medio millón de pesos.