Rapto y atropello en 1 y 42: habló el implicado

El joven de 26 años que raptó a su hijo el pasado lunes y atropelló a un policía que quiso evitar que se lo llevara, en 1 y 42, no solo se encuentra libre sino que salió a defenderse a través de un video en el que niega el hecho.

“No secuestré a mi hijo, él estaba en la calle descalzo, casi lo choca un auto delante de mí y por eso abrí la puerta de mi vehículo y se subió. Es mi hijo, no lo voy a secuestrar. Fui a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia y ya estaba mi suegro, el abuelo del nene. Charlamos y se enojó porque la criatura no quiso irse con él y me explotó un vidrio del auto”.

Sin embargo, nada dijo del agente arrollado ni del peatón que también atropelló en plena fuga, como tampoco de la tentativa de robo automotor que le indaga la fuerza policial.