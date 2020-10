Se recupera la joven que fue baleada por su expareja en Villa Ponsati

Continúa libre el hombre que golpeó y baleó a su expareja durante la noche del viernes en un violento suceso que tuvo lugar en una casa de Villa Ponsati. La fuerza policial se encuentra tras sus pasos, de acuerdo a lo aportado ayer por fuentes oficiales de la investigación.

“Estamos esperando la orden de allanamiento relativa a su domicilio”, le confirmó a Trama Urbana un vocero, a la vez que aseguró que, no obstante, intentan dar con él para que no escape de la ciudad: “Lo estamos buscando en la calle porque no apareció en ningún lado”.

Tal como informó en exclusiva este medio en su edición anterior, el suceso tuvo lugar cerca de las 22 en un inmueble de las calles 116 y 602, donde se encontraba la víctima, una joven de nacionalidad paraguaya de 26 años, madre de dos niños, hijos del agresor, su exnovio, también paraguayo.

Por cuestiones no divulgadas, comenzaron una pelea verbal que subió de nivel. Fuera de sí, el sujeto le aplicó una serie de golpes y luego, no conforme, se apoderó de un arma de fuego y le disparó. El proyectil impactó en uno de los dedos de la mano izquierda de la damnificada, que debió ser asistida.

El hombre se dio a la fuga con rumbo incierto, y a ella la trasladaron de inmediato hasta el Policlínico San Martín, donde fue atendida y estabilizada y se encuentra mostrando signos de recuperación.

Buscan pruebas

Desde el centro médico se le dio intervención a la Policía y así numerarios de la comisaría Decimosexta, al mando de su titular Juan Navatta, se dirigieron al nosocomio y se entrevistaron con la víctima a fin de recabar la mayor información posible.

“Una vez que los allegados de la femenina tomaron conocimiento del hecho, quisieron ir a buscar al implicado para lincharlo”, comentó un portavoz, quien agregó que “se está profundizando en la recolección de pruebas contra el sospechoso”.

En tanto, se abrió una causa por los delitos de “abuso de arma y lesiones en el marco de violencia de género”.