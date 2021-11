Terror en Los Hornos: piden ayuda para identificar a dos malvivientes

Los vecinos de Los Hornos viven horas de angustia, tensión y miedo ya que denuncian varios atentados en la zona que va de 155 y 63 hasta 157 y 63 donde los malvivientes intentan incendiar domicilios.

Afortunadamente hasta ahora, no hubo mayores incidentes, pero temen que un día no se pueda controlar las llamas y cause una tragedia mayor.

Según informaron a este medio, el último atentado sucedió ayer cerca de las 2 de la tarde. Los bomberos lograron controlar las llamas que se inició cerca del hogar donde hay niños.

Los vecinos, dado los casos de inseguridad, instalaron cámaras vecinales en el barrio, por lo que la secuencia quedó registrada.

Las imágenes revelan a dos mujeres, una rubia con remera verde y pantalón corto blanco acompañada de otra mujer de calza y musculosa negra que merodean la zona.

En un momento, se acercan a unos árboles donde parecen observar algo con detenimiento y luego siguen la marcha.

"El incendio fue a pocos metros de mi casa, gracias a dios los bomberos pudieron centrarlo rápido", declaro un vecino angustiado "atenta contra la salud de mi familia", agregó.

Los vecinos liberaron las imágenes para poder dar con las agresoras.