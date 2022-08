Una ola de robos en Los Hornos generó que los vecinos quieran reunirse con el comisario

Los vecinos de Los Hornos no salen del asombro luego de una serie de múltiples robos que se produjeron en los últimos días, y todos marcados por un mismo punto en común: la impunidad.

En el lapso de apenas 10 días, se registraron asaltos (la gran mayoría a mano armada) en diferentes sectores del castigo barrio platense, sin que las autoridades puedan hacer algo para atrapar a los responsables. De hecho, nada se sabía de ellos hasta el cierre de esta edición, por lo que permanecían prófugos de la Justicia.

De acuerdo a los lugareños, hastiados ya de los atracos a cualquier hora y bajo todas las modalidades, se registraron ilícitos en las calles 134 y 57 , 59 y 135 , 135 y 59 y ahora en 62 y 138. Lo más llamativo es que pese a la reiteración de sucesos, los agentes de la Fuerza (es jurisdicción de la comisaría Tercera) no comenzaron a trabajar en el tema para averiguar, entre otras cosas, si los hampones pertenecen a una misma banda delictiva.

“¿Qué espera la Policía para hacer algo? La comisaría de Los Hornos tiene que hacer algo urgente”, pidió un frentista. Otro expuso: “¿Están esperando a que haya un muerto, como ya pasó en otras épocas, para actuar? Tienen que hacer algo urgente, ya”.

Reclamos

Más allá de la responsabilidad de la seccional Tercera, que ya cambió de titular varias veces en el último tiempo, los vecinos también señalaron al Comando de Patrullas La Plata. “No se los ve nunca, no patrullan, no están y cuando llamás al 911 no responden o llegan siempre tarde. Media hora, cuarenta minutos. Para cuando aparecen, los ladrones ya se fueron, por supuesto”.

Un residente del área, agotado por tantos atracos, dijo: “Creo que otra vez tenemos que volver a dialogar con el comisario, aunque seamos pocos. Yo estoy pidiendo una reunión con personal de seguridad pero dan muchas vueltas. No sé si nos evitan o no saben cuál es la solución, pero no debemos callarnos. No esperemos una muerte para reaccionar”.

Y otro sentenció: “¿Reuniones? ¿Es necesario pedirle a estos señores que actúen? ¿No saben lo que tienen que hacer? ¿O les tenemos que explicar y pedirles por favor que trabajen? Es un chiste, como si vivieran en Marte. No se enteran de nada”.