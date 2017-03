Alfaro: "No quiero sacrificar ningún partido"

Envalentonado en en el torneo local y próximo a debutar en la Copa Sudamericana, el equipo de Gimnasia quiere dar pelea en la doble competencia. Al respecto, el DT Gustavo Alfaro habló en la previa del choque frente a Atlético Tucumán y advirtió: "No quiero sacrificar ningún partido".

Sin perder de vista la proximidad del choque ante Ponte Preta por Sudamericana, el entrenador del Lobo apuesta a un equipo que sea la base y el modelo que jugará la semana entrante en Brasil.

"Entra Imperiale por Carrera. Los movimientos del equipo son en vista al partido con Ponte Preta. A Licht no lo vamos a tener en Brasil y por eso necesito trabajar a esta defensa", sostuvo en conferencia de prensa desde Abasto.

Alfaro aclaró que no quiere resignar puntos en el torneo: "No quiero sacrificar ningún partido. Ya me pasó en la primera rueda y terminamos perdiendo puntos". Y yendo más allá, se tomó un tiempo para analizar al rival brasilero y apuntó: "Ponte Preta es un muy buen equipo. Tiene dos centrales fuertes, mucha velocidad y un tanquecito arriba".