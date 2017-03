Argentina probó nuevas variantes para el desafío en La Paz

El DT del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, probó esta tarde un equipo con Julio Buffarini, Enzo Pérez, Guido Pizarro y Éver Banega en el mediocampo de cara al partido del martes con Bolivia en La Paz, por la 14ta. fecha de la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de Rusia 2018.

Además ubicó a Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio y Ramiro Funes Mori en la línea defensiva, que deberá rearmar por el desgarro de Gabriel Mercado y la suspensión de Nicolás Otamendi.

En el ensayo futbolístico dispuesto esta tarde en el predio de Ezeiza, el "Patón" alineó desde el inicio a Nahuel Guzmán; Roncaglia, Musacchio, Funes Mori y un juvenil en la última línea; Buffarini, Pérez, Pizarro y Banega en la mitad de la cancha, más Ezequiel Lavezzi y Lucas Pratto -con la máscara protectora tras la fractura de su nariz en un partido entre su equipo San Pablo y Palmeiras- en el ataque.

Del otro lado, complementados por sparrings, se pararon Mariano Andújar, Marco Acuña, Ángel Correa y las tres caras nuevas del medio local: el zaguero Matías Caruzzo (San Lorenzo), el mediocampista Iván Marcone (Lanús) y el delantero Lucas Alario (River Plate), quienes cumplieron su primera práctica.

El encuentro se extendió en dos tiempos de 20 minutos cada uno y en el complemento ingresó Correa por Pérez en el equipo titular.

El plantel partirá el lunes hacia Santa Cruz de la Sierra y el mismo martes al mediodía viajará hacia La Paz, para dirigirse directamente al estadio.

Junto al cuerpo técnico viajarán con la delegación el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales Marcelo Tinelli y el secretario de ese organismo Jorge Miadosqui.

Bolivia, con una formación reforzada

Bolivia, que ya se sentía eliminada desde antes de enfrentar al equipo de José Pekerman en el estadio Metropolitano de Barranquilla, puso un equipo alternativo frente a Colombia. El principal objetivo del técnico Mauricio Soria es dejar una buena imagen en La Paz ante Argentina. Por eso, dejó en el país a la base del equipo, con nueve de los 30 convocados.

Parte de la prensa local denominó “Bolivia A” al plantel que permaneció en La Paz. Por algo, en la caída 1 a 0 ante los Cafeteros hubo cinco debutantes en el seleccionado: Morales, Cuéllar, Aponte, Justiniano y Sagredo, quienes no repetirían titularidad ante los de Bauza.

El equipo todavía no fue resuelto por Soria, pero se sabe que Chumacero y Escobar, de The Strongest, quienes no estuvieron en Barranquilla, serán titulares. Ellos tienen una ventaja: la costumbre de jugar de locales en los 3.600 metros de altura. Otros con chances son el defensor Marteli y el volante Wayar, del mismo equipo.

Además, el arquero Carlos Lampe (Huachipato de Chile), por su buena tarea en Colombia, mantendría su lugar: no es grave su dolencia en el muslo derecho.

También seguirían de titulares dos históricos: el zaguero Ronald Raldes y el delantero Marcelo Moreno Martins.

De no mediar imprevistos, Bolivia formaría ante Argentina con la siguiente alineación: Lampe; Diego Bejarano, Fernando Marteli, Raldes, Enrique Flores; Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Diego Wayar, Pablo Escobar; Marcelo Martins y Juan Carlos Arce.