Sevilla quiere al Toto Berizzo como posible reemplazante de Sampaoli

Parece que Sevilla no pierde el tiempo y, ante el inminente paso de Jorge Sampaoli al seleccionado argentino, ya se habrían puesto en contacto con el coterráneo Eduardo Berizzo que dirige actualmente la primera del Celta de Vigo hasta junio de 2017.

No obstante, Berizzo fue muy cortante cuando lo consultaron durante una conferencia de prensa. “Soy el entrenador del Celta, estoy muy enfocado en mi trabajo, no hablo de versiones de terceros Vivimos en un momento trascendental en la pequeña historia de nuestro club”, relató el ex River, Eduardo “Toto” Berizzo.

Además, el Presidente del Celta, Carlos Muriño declaró: “Está muy integrado en el Celta, pero es humano y hay interés de equipos a los que deportivamente a lo mejor es muy difícil decirle que no”.