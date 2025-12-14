Zaniratto se hizo rogar, Piedrahita pegó el portazo y Nacho regresa al Lobo

El entrenador de la Reserva de Gimnasia, Fernando Zaniratto, será anunciado formalmente como técnico de la primera por un año de vinculación en las próximas horas.

El comunicado podría llegar el lunes, luego de que la comisión directiva estuvo esperando cuatro días la decisión final de Zaniratto ante un ofrecimiento para seguir al frente de la Primera.

Además, se confirmó en el Lobo la desvinculación de Alejandro Piedrahita, quien había llegado de la mano del expresidente Mariano Cowen y decidió no formar parte del proyecto deportivo de Gimnasia para el 2026.

Asimismo, a pesar de ya no estar Mariano Messera en el club, en el Lobo dan por descontado que a partir del 2 de enero Ignacio Fernández se sumará a la pretemporada, siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo económico, ya que el jugador cobrará mucho menos de lo que percibía en River.