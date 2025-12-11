Voley: Estudiantes es el campeón de la ciudad

Estudiantes se consagró campeón del vóley femenino platense al superar a la UNLP en la final del Torneo de Primera División de ARVA, coronando una campaña sobresaliente bajo la conducción de Leonardo Princi. En la Fase Clasificatoria, el equipo logró diez victorias y sufrió apenas una derrota, lo que le permitió ubicarse segundo con 27 puntos, solo por detrás de Atenas.

En la Fase Campeonato el rendimiento fue aún más sólido: obtuvo nueve triunfos y dos caídas, resultados que le aseguraron terminar en lo más alto y llegar con ventaja a los playoffs. En cuartos de final venció a Astillero Río Santiago, luego superó a El Cruce en semifinales y, finalmente, enfrentó al campeón defensor en el duelo decisivo, donde selló su título tras una temporada casi impecable.