Hockey: victoria de Los Leones en el segundo duelo

Después del empate en el debut ante Países Bajos, Argentina volvió a presentarse ayer y se midió con Pakistán, rival al que no enfrentaba desde 2018. En un encuentro de ritmo intenso y pasajes de juego muy verticales, Los Leones lograron imponerse por 3 a 2.

Los primeros 30 minutos mostraron un desarrollo parejo y dinámico. Pakistán llegó con un día de descanso, mientras que Argentina arrastraba el desgaste del partido anterior. Antes del primer minuto, Tobías Martins generó el primer córner corto del encuentro, aunque la jugada no prosperó y el rival respondió con un contraataque que obligó a Tomás Santiago a intervenir con solidez ante Waheed Ashraf Rana. La apertura del marcador llegó a los 13 minutos, cuando Tomás Domene definió una buena acción colectiva para cerrar el primer tiempo con ventaja de 1 a 0.

En el complemento, Pakistán, que hasta entonces se había replegado, encontró el empate con paciencia. Un centro y un desvío preciso de Muhammad Ammad a los 36 minutos restablecieron la paridad. Ese gol impulsó al equipo asiático a adelantar líneas y asumir mayor protagonismo ofensivo. Sin embargo, Argentina supo capitalizar el momento: aprovechando que Pakistán quedó con un jugador menos por tarjeta verde, Bautista Capurro forzó el tercer córner corto. Nicolás Della Torre ejecutó una arrastrada potente para establecer el 2 a 1 a los 41 minutos. Apenas un minuto más tarde, nuevamente desde la jugada fija, Maico Casella amplió la diferencia y puso el 3 a 1.

Con el tiempo reglamentario cumplido en el cierre del tercer cuarto, Pakistán redujo la distancia con un desvío de Waleed Rana tras una serie de córner cortos. A pesar de la presión final, Los Leones sostuvieron la ventaja y se quedaron con una victoria trabajada por 3 a 2. El próximo compromiso será el sábado 13 de diciembre a las 19, con transmisión de ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.