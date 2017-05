La crisis impacta directamente en el corazón de la cultura

La industria editorial enfrenta una fuerte caída de la producción y las ventas. Representantes del sector dialogaron con este medio y calificaron la situación como “insostenible”. Corren riesgo miles de puestos de trabajo

Tras 17 meses de Cambiemos conduciendo el país, cuesta hoy encontrar los famosos “brotes verdes”, anunciados por el Gobierno, en la economía doméstica. Así como cada vez se torna más caro comprar alimentos o se hace casi inaccesible pagar las tarifas de servicios públicos, el acceso a la cultura es otro de los aspectos que los argentinos han debido resignar.

Así lo indica la importante merma que se viene registrando tanto en la producción como en la venta de libros. En la actualidad, la industria cultural aporta alrededor del 3,7% del valor agregado total en la Argentina y, dentro de esta, el sector editorial es una de las actividades más representativas de esa cadena de valor.

Lo que ocurre con este sector de la economía, en muchos aspectos es lo que también le ocurre a otras ramas de la industria. Lo que se ha conformado es una suerte de cóctel letal, que principalmente impacta en las pymes nacionales. El conjunto abarca: incremento del valor de los insumos, fuerte caída de la demanda e incremento de las importaciones.

En cuanto al desarrollo de la producción nacional, durante todo el año pasado se editaron en el país 62,6 millones de libros, un 25% menos que en 2015, donde se registraron 83,5 millones. Y hay que viajar en el tiempo hasta 2010 para encontrar un número tan bajo como ese.

Las cifras de la caída de la producción son acompañadas por lo divulgado por la Cámara Argentina del Libro (CAL), que detalla que durante 2016 las editoriales disminuyeron un 20% las ventas en unidades, mientras que la merma para las librerías fue de entre el 15% y el 20%.

Por otra parte, respecto al ingreso de productos desde el exterior, durante todo 2016 las importaciones, en comparación con el año anterior, subieron un 94,7 por ciento. Este aspecto afecta particularmente a las empresas del sector gráfico, las cuales, además, producen menos por la reducción en la demanda.

Una tendencia que no se revierte

En cuanto a los primeros meses de este año, los libreros aseguran que tanto la caída de la producción como de las ventas, no solo no ha sido revertida, sino que se profundizó, afectando de manera sustancial al sector de novedades.

En diálogo con este diario, el presidente de la Fundación El Libro y vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), Martín Gremmelspacher, manifestó que “los problemas siguen siendo parecidos a los del año pasado, especialmente para las pequeñas y medianas editoriales que lo están sufriendo mucho, ya que no han levantado las ventas ni siquiera con respecto a 2016, con lo cual están muy lejos de poder pensar alcanzar los números de 2015”.

“Claramente los servicios y los costos de producción siguen aumentando y hay un descenso muy marcado en el consumo, lo cual genera un combo explosivo, es insostenible”, aseguró Gremmelspacher.

Por su parte, Ezequiel Leder Kremer, dueño de las librerías Hernández y vicepresidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), detalló: “Nosotros tenemos una caída de ventas que comenzó a fines de 2015 y se profundizó durante 2016. En 2017, por momentos parece que hubiera tocado fondo, y por otros la caída continúa”. “Me parece que vivimos una etapa de retiro del Estado, y las industrias culturales son uno de los lugares en donde primero se siente”, indicó.

La Argentina tiene una gran tradición respecto a la proliferación de librerías y el desarrollo de bibliotecas populares en todo el país. Sin embargo, el contexto económico actual se ha transformado en una barerra para el sostenimiento de ese aspecto de la cultura.

Si bien el precio promedio de un libro hoy es de $300, por esa misma tradición es posible encontrar productos de una gran variedad de autores, títulos en diversas versiones y con diversos presupuestos. No obstante, hoy gran parte de la clase media, que ha sido un motor fundamental en este desarrollo de la industria editorial, encuentra problemas para poder llegar a fin de mes y se aleja cada vez más de las puertas de las librerías.

La Feria del Libro, como punta del iceberg

La pasada Feria del Libro, que finalizó hace apenas una semana, tuvo la particularidad de poner de relieve los problemas que viene afrontando el sector editorial y gráfico en la Argentina. Y la punta del iceberg apareció el mismo día de inauguración del evento, cuando se produjo un fuerte cruce de declaraciones entre el presidente de la Fundación El Libro, Martín Gremmelspacher, encargado de realizar el discurso de apertura, y el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.

En su mapa de situación, como virtual vocero del sector editorial, Gremmelspacher señaló que la industria está “en uno de sus momentos más delicados”, detalló que “de un año a otro, se han dejado de producir veinte millones de ejemplares”. Y le recordó al funcionario nacional que el año pasado se habían presentado los mismos problemas y en 2017 “estos se han agravado y han surgido otros nuevos”.

El ministro Avelluto prefirió no escuchar esa realidad, señalando que “la situación es difícil, pero en el último trimestre del año pasado las cosas empezaron a mejorar”. “Parafraseando a mi amiga Beatriz Sarlo, conmigo no, Martín. Este no es el peor momento de la industria editorial. Hemos pasado dictaduras e hiperinflaciones”, dijo Avelluto, en un intento de defensa de la administración macrista.

Números de un cuento de terror

- 25% cayó la producción de libros en 2016 respecto de 2015.

- 20% se redujo la venta en editoriales.

- 20% fue la caída del consumo en las librerías.

- 40% es el promedio de capacidad ociosa de los talleres gráficos.

- 94,7% se incrementaron las importaciones.

- 2.500 son los puestos de trabajo en riesgo.