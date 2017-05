Habló el fiscal Cartasegna

"No entiendo muy bien qué me pasó, pero fue fuerte"

El fiscal Fernando Cartasegna, a cargo de una investigación colateral al caso de los comisarios bonaerenses acusados de recibir coimas, dijo hoy "no" entender "muy bien qué" le pasó ayer cuando fue golpeado, maniatado y encerrado en su despacho por una persona, hecho que consideró "bastante fuerte" y que pidió que se "investigue".

"Quiero llevarle tranquilidad a la gente que me quiere, estoy bien, un poco lento para hablar, pero estoy bien", expresó el funcionario, que, si bien recibió el alta médica esta mañana del Hospital Italiano de La Plata, continuaba con medicación.

"No puedo contar (mucho), me pidió la fiscal (Ana Medina) que tenga mucha prudencia, por cómo fue el hecho. No entiendo bien qué me pasó. Fue bastante fuerte, es cuestión de que lo investiguen", dijo el funcionario

AHORA | "Estoy bien, un poco lento para hablar, pero estoy bien" dijo el Fiscal Cartasegna luego del brutal ataquehttps://t.co/Wj9MGnZPZi — Diario HOY (@diariohoynet) 4 de mayo de 2017