“Que el Presidente opine sobre una causa judicial es un daño a la institucionalidad”

Así lo confirmó Magdalena Odarda, senadora nacional de la CC-ARI, al diario Hoy. La legisladora criticó a Macri por su relación con el empresario Joe Lewis y le reiteró su invitación para conocer la situación en el lago Escondido

La semana pasada, ante la pregunta de un periodista del diario Hoy y la Red 92, Mauricio Macri confirmó su amistad con el empresario inglés Joe Lewis, dueño de un predio de 12.000 hectáreas a menos de 45 kilómetros de El Bolsón, al sur de la provincia de Río Negro, en torno al lago Escondido.

El magnate mantiene una disputa judicial en el sur por haber impedido el acceso a este terreno. Pero lo más sorprendente es que, durante una conferencia de prensa, el Presidente lo defendió y aseguró que el espacio “tiene una entrada mejor a la que tenía antes” de que el inglés comprara el lugar y cuenta con “un acce­so peatonal desde la ruta nacional”.

En este marco, la senadora nacional del la Coalición Cívica-ARI, Magdalena Odarda, invitó a Macri a recorrer el sendero y a enfrentarse con la realidad. “Hay una falta de información por parte del Presidente de la nación en cuanto a lo que sucede alrededor del conflicto que se ha suscitado desde hace muchísimos años alrededor del lago Escondido”, sostuvo en diálogo con este diario.

—¿Cuál es la situación judicial con Joe Lewis?

—Joe Lewis compró las tierras en 1996 con el camino incluido y construyó arriba sus mansiones. Empezamos una causa judicial en el año 2005 como amparistas, y logramos que en 2009 el tribunal emitiera una sentencia en la que ordenaba abrir el camino llamado Tacuifí. Pero a través de distintos recursos judiciales, de­nuncias e intimidaciones a los jueces se ha logrado demorar la sentencia hasta el día de hoy. Tan es así que el camino Tacuifí, que se encuentra entre Bariloche y El Bolsón, no se puede utilizar porque está lleno de tranqueras que dicen propiedad privada y, lamentablemente, adentro hay gente armada. El Presidente de la Nación, desconociendo esta situación, sugiere ingresar por el camino que, según él, se trata de un acceso que está mejorado, pero es el mismo que siempre ha estado. Es un sendero de montaña que no llega a ser camino, es una huella donde se tiene que andar a caballo durante cuatro días. Nosotros tuvimos que hacer ese recorrido en el año 2011 en el marco de una inspección judicial que ordenó el propio juez de la causa. Allí probamos que ese sendero es inviable para personas no entrenadas, con discapacidad, niños o ancianos. Evidentemente hay una decisión de no abrir el ca­mino y lamentablemente es de una Justicia que no es independiente.

—¿La sentencia no se cumplió?

—No, no se cumplió. Lo que sucede es que está apelada la resolución del juez de Bariloche, que establecía que en cuatro meses había que abrir el camino. La misma ha sido apelada, y demorada. Que el Presidente de la Nación, porque es amigo de Joe Lewis, comience a opinar sobre una causa judicial intentando justificar el incumplimiento de una sentencia a la Justicia de Río Negro es un verdadero daño a la institucionalidad.

—¿Qué te parecieron las declara­ciones de Macri en conferencia de prensa?

—Me parece muy irresponsable y sobre todo muy antirrepublicano. Un presidente que llegó al poder enarbolando la bandera de la República y que por una cuestión de una vieja amistad defiende a quien no quiere respetar la Justicia argentina, y además le permite tener un aeropuerto del tamaño de San Carlos de Bariloche del otro lado de Río Negro en la zona costera sin radares, sin control alguno por parte del Estado, hace que realmente uno sienta que tiene privilegios que debieran prohibirse.

En este caso, esos privilegios se mezclan con algunos negocios privados, porque no nos olvidemos que Lewis incursionó en la industria energética, tiene una central hidroeléctrica sobre el propio lago Escondido. Le cedieron el uso de agua pública hace 5 años aproximadamente. Se iba a usar el agua por 30 años para un negocio privado y millonario, porque se extrae agua del río Escondido para generar energía eléctrica para vendérselo al interconectado nacional, o sea un negocio total y absoluto. Entonces no se puede negar que hay vínculos económicos que unen a Joe Lewis con Mauricio Macri.

—¿Cómo se maneja la Justicia y la gobernación en Río Negro?

— Hay una actitud extraña porque el lago Escondido desde hace muchos años no integra lo que es el corredor turístico de la Municipalidad de El Bolsón. Si vas a la Secretaría de Turismo de El Bolsón, te invitan al lago Puelo, que es en Chubut. Cuan­do la gente pregunta por el lago Escondido, les dicen que es privado o no les dicen nada, siendo que está a 20 kilómetros de la ruta y, sin embargo, está secuestrado dentro de una propiedad privada. Por eso creo tener la suficiente autoridad moral para decirle al Presidente que lo invito a recorrer ese sendero, esa “senda peatonal” que él dijo, para que vea lo que realmente es: una verdadera huella de montaña, con altísimo riesgo para la salud de las personas y lo importante es que lo vea con sus propios ojos.

“El DNU de las ART es el principio de un largo proceso de flexibilización laboral”

Magdalena Odarda, senadora por la CC-ARI, también se refirió a los tres decretos de necesidad y urgencia (DNU) que fueron oficializados ayer por el Ejecutivo nacional. “Cuando se votó en la Cámara de Senadores, directamente no voté ART. Son inconstitucionales, dado que le dan potestad jurisdiccional a una comisión médica, cuando los médicos no tienen conocimiento de Derecho y no pueden,

de ninguna manera, dictaminar lo mismo que hace un juez. Entendemos que es el principio de un largo proceso de flexibilización laboral”, criticó Odarda.

Por otro lado, consideró que el hecho de que no haya existido un debate en el Congreso y que las medidas hayan sido aprobadas a través de un Decreto es “peor aún, porque no existe ni necesidad ni urgencia. Si el Congreso no está en funciones, se debe llamar a extraordinarias para poder seguir debatiendo”.

“Arribas debería dar un paso al costado”

Odarda, quien votó en contra del pliego de Gustavo Arribas cuando se postuló para ser el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sostuvo que “hay que dejar que los jueces investiguen.

El Presidente no puede salir a defender por conferencia de prensa a una persona que fue denunciada y a quien se le está pidiendo que esclarezca sus vínculos con una causa que quizá es la mayor de corrupción de Brasil. Arribas debería dar un paso al costado, mientras dure la investigación. Debería ser separado del cargo temporariamente y sobre todo también debería abrirse del Congreso de la Nación, para que la Comisión Bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia comience a deliberar. Las atribuciones que tiene son amplias y, si no, preguntemos para qué existe esta comisión que no funcionó ni en el gobierno anterior ni en este. Todos sabemos que el poder de los servicios de inteligencia de la Argentina han superado el propio poder de la democracia”.