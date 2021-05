Estudiantes: una baja, un regreso y con el Rojo entre ceja y ceja

Sin descanso y con la mente puesta en el choque frente a Independiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata se volvió a entrenar en el Country de City Bell. Pensando en dicho encuentro, que será el próximo sábado a las 17.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, Ricardo Zielinski comenzó a intensificar las tareas y a trabajar en el equipo que estará en el verde césped de Uno.

En la mañana de ayer, el Ruso ordenó un ensayo táctico en el predio Albirrojo donde separó al grupo en dos para trabajar. Por un lado, con los delanteros y los defensores, y por el otro, con los arqueros y los volantes.

En la primera tarea del día, los atacantes (a excepción de Federico González, quien continúa recuperándose de su lesión muscular) participaron de un ejercicio técnico e individual, en el que el objetivo era rematar una vez que entraban dentro del área, luego de eludir a la línea defensiva que variaban con Noguera, Rogel, Colombo, Pasquini, Godoy y Tobio.

En segundo orden, el jugador ofensivo debía abrir la pelota hacia la banda y esperar el centro, tanto desde la derecha como de la izquierda (rotaban la orientación), mientras sus compañeros aguardaban para resolver contra los defensores.

El otro grupo, con los medios y arqueros, integraron un reducido a dos toques. A su vez, estos últimos rotaban sumándose de manera alternada a la práctica de uno contra uno en ataque y defensa.

Quien no formó parte del entrenamiento fue Mauro Díaz, que padece una lesión de grado 3 en el aductor de su pierna derecha y por lo tanto no será tenido en cuenta para el partido ante el Rojo de Avellaneda. Además, según pudo saber El Clásico de diario Hoy, serían las últimas semanas de Díaz en el club, ya que se le vence el vínculo contractual el 30 de junio y no será renovado.

Por otro lado, quien aún se encuentra en duda para el enfrentamiento ante el Rojo es Federico González. Todavía no se sumó a los trabajos a la par de sus compañeros y será difícil que pueda estar a disposición para el sábado. De esta manera, en su lugar estaría Leandro Díaz.

Continuando con la preparación, el plantel volverá a encontrarse hoy, en una práctica que será en horario vespertino, a las 16.30 y en Uno, donde el cuerpo técnico seguirá dándole forma al 11 inicial que buscará el pase a semifinales de la Copa de la Liga.