Messi recibió a un campeón platense de MMA

Que es el mejor del mundo jugando al fútbol, no hay ninguna duda. Sin embargo, Lionel Messi también ha tenido desde siempre innumerables gestos con los hinchas y deportistas de otras disciplinas que le brindan su admiración y afecto y ayer no fue la excepción. Dicho esto, en la jornada de ayer, el futbolista del PSG recibió a un peleador argentino de MMA que hace unos días logró la victoria en el Dome de París.

El capitán del seleccionado argentino le firmó el cinturón que ganó Laureano “Pepi” Staropoli tras derrotar al local Micakael Lebout por nocaut técnico en el Dome de la capital francesa. Así las cosas, el peleador platense tenía tatuado a Messi besando la Copa del Mundo en la pierna y el rosarino le firmó justo abajo para que luego se lo grabe en la piel. “¿Quién me lo hace?”, publicó el oriundo de la ciudad de las diagonales en las redes sociales, mostrando la firma del astro del fútbol mundial que agregará a su tatuaje en su pierna.

Ante esto, el luchador argentino escribió en su cuenta de Instagram: “Sin palabras, el mejor día de mi vida. Gracias, Leo Messi, sos el único ídolo que tengo. Estoy muy orgulloso de mí. Porque estuve por abandonar este deporte hace un tiempo atrás. Y algo adentro mío me dijo que siga. Que me esperaban cosas grandes. Las buenas llegaron y son para quedarse”. Una anécdota y experiencia que Staropoli no olvidará jamás.