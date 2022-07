Alivio Xeneize: Boca venció a Talleres 1 a 0

Boca venció por la mínima a Talleres por la fecha 8 de la Liga Profesional. En la Bombonera, el equipo de Ibarra ganó con gol de Marcos Rojo, quién marcó a los 34' del segundo tiempo por la vía del penal. Es el primer triunfo del entrenador local a cargo del primer equipo.

Boca y Talleres finalizaron la primera etapa sin goles. Las emociones estuvieron al inicio del juego, ya que a los 6 minutos el árbitro Dóvalo marcó penal por una mano en el área de los cordobeses. Darío Benedetto se hizo cargo de la ejecución y envió su disparo al travesaño, en lo que representó su tercer penal fallado de manera consecutiva.

De ahí en adelante no abundaron las ocasiones de gol en el partido y Boca no pudo profundizar el dominio ante el elenco visitante. El equipo de Caixinha fue equilibrado en la primera etapa pero no pudo inquietar el arco de Agustín Rossi.

En la segunda etapa, Ibarra se decidió por el ingreso del "Changuito" Zeballos, uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel y que cambió un poco la ecuación del partido. Sin embargo, el partido se volvió friccionado y recién a los 34 minutos llegó el grito de gol.

Rafael Pérez le cometió una grave infracción a Benedetto y Pablo Dóvalo (mediante revisión de VAR) decretó el segundo penal del partido para los locales. Por la infracción, Pérez fue expulsado y Talleres se quedó con diez. Esta vez, el encargado fue Marcos Rojo, que cambió la infracción por gol abriendo su pie zurdo y dejando sin opción al arquero Herrera.

A partir de ahí, el desenlace del juego no tuvo imprevistos. Boca, con un hombre más, aguantó las tímidas aproximaciones de Talleres. Entonces, se decretó una victoria vital para Boca, luego de una semana cargada de polémicas.

El "Xeneize", arrastraba tres derrotas consecutivas en la LPF (1-2 vs. Unión de Santa Fe, 0-3 vs Banfield y 1-2 vs. San Lorenzo) y se ubicaba 15to. en la tabla de posiciones con 9 puntos.

Talleres ocupa el penúltimo escalón con 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y cinco derrotas. El equipo del portugués Pedro Caixinha atraviesa un pobre presente en el fútbol local, que contrasta con su histórica clasificación para los cuartos de final de la Libertadores.

En esa instancia, el conjunto cordobés será rival de Vélez Sarsfield, el miércoles 3 de agosto en Liniers y una semana después en el estadio Mario Alberto Kempes de su provincia.