Australian Open: Djokovic se metió en la semifinal y buscará dar dos golpes a la vez

Puede gustar más o menos. Es siempre protagonista de alguna polémica, generando amor y odio. Pero es un animal competitivo y eso nadie puede negarlo. Novak Djokovic se clasificó para sus décima semifinal del Australian Open después de ganar con superioridad al ruso Andrey Rublev, número 6 del mundo, por 6-1, 6-2 y 6-4, en poco más de dos horas. El estadounidense Tommy Paul (N° 35) será el próximo rival de un Djokovic que, siempre que ha llegado a estas instancias del Grand Slam, se ha ido de Melbourne con el título.

Olvidados ya sus problemas en la pierna izquierda, todavía bajo un vendaje, el serbio se mostró nuevamente intratable en la Rod Laver Arena, el estadio donde quiere igualar el domingo los 22 Grand Slams del español Rafael Nadal y recuperar el número uno del ranking mundial. “Me encanta jugar en estas condiciones en esta cancha. Es mi favorita”, dijo Nole, añadiendo con una sonrisa que espera “continuar” su espectacular estadística en las semifinales de Melbourne.

Intratable en el saque, con hasta 14 aces, el “Djoker” hacía la vida imposible a Rublev desde las devoluciones, respondiendo a sus potentes servicios y arrastrándole a largos peloteos que al ruso le costaba horrores ganar. Si gana el torneo, el serbio recuperará el número uno del ranking mundial, ahora en manos del español Carlos Alcaraz, que no participó del torneo por una lesión.

Todavía en la cancha, entrevistado por Jim Courier, comentó el partido: “Tuvimos algunos games muy apretados. Andrey es un gran oponente, un gran jugador. Le tengo mucho respeto, tiene una de las mejores derechas y es uno de los jugadores más rápidos del circuito. Fue muy complicado con el viento, la gente no lo ve en la televisión, pero hay que hacer muchos ajustes. El marcador en los dos primeros sets no refleja el partido. En los momentos importantes, encontré mi mejor tenis. Eso es lo que me hace sentir más feliz esta noche. Vencer en forma dominantemente en tres sets envía un mensaje a mis rivales, me siento mejor a medida que avanza el torneo”.

Tommy Paul quiere hacer historia

El tenista de 25 años y natural de Nueva Jersey fue una estrella en categoría junior y ahora está cumpliendo las expectativas como profesional. Con su victoria 7-6 (6), 6-3, 5-7 y 6-4 ante Shelton alcanza su primera semifinal de un major en su 14° participación.