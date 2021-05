Barcelona presentó a Sergio Agüero como nuevo refuerzo: "Es el mejor equipo del mundo"

El Kun Agüero fue confirmado este lunes como el flamante primer refuerzo del Barcelona. El argentino firmó contrato hasta el 30 de junio de 2023 con una cláusula de 100 millones de euros y el pase en su poder, luego de jugar diez años con la camiseta del Manchester City.

"Sabemos todos que el Barça es el mejor equipo del mundo”, expresó el Kun en sus primeras palabras tras su arribo al equipo culé.

“Creo que es una buena decisión estar acá y obviamente poder ayudar al equipo a lograr cosas. Es un paso más, estoy muy contento y ojalá que pueda aportar mucho para el club", consideró.

El futbolista argentino dijo que lo primero que hará será “intentar jugar y tratar de ayudar al equipo lo que más pueda” y agregó: “A nivel individual, si el equipo anda bien, es lo que sirve. Somos un equipo y yo intento a hacer lo mejor para el equipo, sobre todo ayudar para que a final de temporada con cosas importantes”.

En el video, publicado por la cuenta oficial de Twitter del club, el Kun Agüero aprovechó la entrevista para mandarle un saludo a los hinchas del Barcelona: "Mandarle un abrazo enorme a todos, intentaré dar lo mejor y espero que puedan disfrutar de mi juego. Me han visto con otras camisetas, pero ahora estoy con la del Barça e intentaré dar lo mejor como siempre hice”.

Al ser consultado sobre qué cambió en su carrera desde su arribo al viejo continente, reconoció con humor: “Sobre todo cambié el look jaja”, y explicó: “Cuando llegué a Europa, al Atlético Madrid con 18 años, fue un aprendizaje, el club me ayudó mucho, y después me fui al City, todos saben lo que es la Premier. He cambiado un poco la forma de jugar, en diferentes puestos, pero ya tengo uno más o menos concreto. Intentaré aportar toda esa experiencia que tuve acá".