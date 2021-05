Racing venció a Boca desde los penales y pasó a la final de la Copa de la Liga

Tras la postergación de las semifinales de la semana pasada, hoy se abre el telón de una vez por todas. El primero de los partidos tiene lugar desde las 15 en el estadio Bicentenario de San Juan, donde se enfrentan Boca Juniors y Racing Club.

Sí, el Xeneize y la Academia se enfrentan, con el objetivo de quedarse con el primer boleto disponible hacia la gran final del certamen doméstico. En medio de ese panorama, ambos clasificaron también para los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En la primera parte se vio un partido chato, casi sin diferencias entre los dos equipos. Cuando les tocó actuar a los arqueros Gómez y Rossi se mostraron seguros, con el control de la pelota.

Las aproximaciones en la primera etapa no fueron en la cercanía del área y no significaban un gran peligro para los arqueros. Cabe destacar que en Racing hoy no ataja Gabriel Arias por estar con la selección chilena, y lo reemplaza Gastón Gómez.

Tras un segundo tiempo con más aproximaciones de Boca en los pies de Edwin Cardona y las constantes arremetidas de Sebastián Villa tuvo más chances de romper el marcador. Racing tuvo escasas posibilidades, pero estuvo lejos de inquietar a Agustín Rossi.

El partido se definió desde los penales y Racing fue superior tras definir 4-2 la serie. Gastón Gómez atajó un penal, mientras que el penal de Tévez fue desviado, y Enzo Copetti convirtió el último penal que le dio el pase a la final.

Formaciones:

Racing: Gastón Gómez, Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orbán; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti.

Boca: Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Alan Varela, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez.