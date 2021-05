Guardiola, la billetera del City y otro fracaso

Final de la Liga de Campeones de Europa. El vendehúmo entrenador del Manchester City (Pep Guardiola), frente a un técnico alemán ignorado por la prensa (Thomas Tuchel, DT del Chelsea y subcampeón con el PSG del mismo torneo hace un año).



En el City, “sanateam” de proyecto, cada año gastan no menos de 500 millones de euros. ¿Y el proyecto mentiroso de Guardiola dónde está? ¿Saben dónde está? Está en los euros de los árabes que le compran y compran jugadores, mientras que el Chelsea tenía el plantel armado por otro entrenador. Así y todo, ganó el Chelsea de Londres 1 a 0 en 90 minutos, porque fue más individual y colectivamente.



¿Qué quiso hacer el “inventor de nada” de Guardiola? Sacó a los dos centrocampistas titulares y puso en ese lugar, retrasado, al mediapunta Gundogan (máximo goleador del equipo en la temporada). ¿Cómo critica la prensa a un DT al que elevaron como un Dios? Si cualquier técnico hubiese hecho esa locura, lo hubieran matado, pero los guardiolistas, bielsistas, menottistas, narigonistas o los gallardistas lamebotas le perdonan todo.

¿Cómo criticar a quienes se endiosó? No son pésimos técnicos, pero tampoco tan geniales. Genios fueron Zubeldía, Geronazzo, Lorenzo, Rinus Michels, Alex Ferguson o Trapattoni.



Guardiola encontró las mejores inferiores del Barcelona (Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, Busquets) más Messi. ¿Cómo no ganar todo?

Fue a un Bayern Múnich casi siempre ganador de la Bundesliga; ganó otras y afuera. Aburría.



Ahora, en el Manchester City, petrodólares y euros por doquier para comprar talento, pero solo tuvo logros locales en Inglaterra.

¿Y Europa, Guardiola? ¿Y la Champions para la que te llevaron al Bayern Múnich y al Manchester City? ¿O debemos pensar que sin Messi no ganarás otra Champions? Al parecer es un entrenador más, que tuvo grandes planteles. Títulos internacionales solo los ganará si vuelve a tener a Messi en su esplendor, y eso… ya es imposible.