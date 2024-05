Boca sigue con dolores de cabeza

Cachetazo de miércoles y jueves de resaca. Lejos estuvo de ser un día que todo Boca hubiera soñado después de una noche de Copa Sudamericana con tintes de final. Como si el empate 1-1 contra Fortaleza con sabor a derrota no hubiera sido suficiente golpe para el equipo de Diego Martínez, a eso se le sumaron las secuelas físicas del partido: cuatro titulares terminaron tocados y uno de ellos, Nicolás Figal, ya se confirmó que padece un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda. Una verdadera enfermería que le presenta un dolor de cabeza al entrenador pensando a futuro.

¿Quiénes son los afectados? Cristian Medina sufrió una fuerte contusión en la zona de las costillas, cerca del tórax, que lo obligó a salir de la cancha en el segundo tiempo y hacer trasladado inmediatamente a la clínica. En el sanatorio médico le hicieron estudios y luego le dieron el alta, pero deberá permanecer 48 horas en reposo y luego deberá realizarse chequeos nuevamente. Estaría varios días sin jugar.

Al mismo tiempo, Luis Advíncula y Guillermo Fernández quedaron entre algodones y se espera que en las próximas horas Boca emita un parte médico para aclarar sus situaciones. Por lo pronto, se sabe que el peruano terminó con un problema en su rodilla y también se sometió a estudios para ver si es simplemente un golpe o un problema ligamentario. En principio, lo de Pol sería una contractura muscular.

La defensa del Xeneize diezmada

El técnico de Boca deberá resolver un problema crucial, pensando en la visita a Central Córdoba del domingo: el rearmado de la defensa, zona que ya tenía bajas, y ahora suma una más por la lesión de Nicolás Figal frente a Fortaleza.

Antes del cruce con los brasileños, el Xeneize ya había perdido a Marcos Rojo, quien se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda en la previa al compromiso en Paraguay contra Sportivo Trinidense, y a Aaron Anselmino, que justamente sufrió la misma lesión en el mismo músculo frente a idéntico rival, y el lunes pasado se resintió.

A esto hay que sumarle que desde hace un tiempo dejó de ser opción Nicolás Valentini, quien finaliza su vínculo con la institución en diciembre de este año y fue colgado luego de que decidiera no renovar en las condiciones que se habían acordado. Si bien las charlas no están caídas, por ahora no avanzan y no lo contarán frente al Ferroviario.