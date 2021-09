Buen Belga viene de ganar con un tiempo que invita a jugarlo

Hoy vuelve la actividad hípica al barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce carreras, alguna de ellas con pocos animadores. El momento culminante de la reunión será la disputa del clásico “José M.Boquín” (L-1.200 mts.) reservado para potrillos de la última generación en pista. Serán siete los ejemplares dispuestos a llevarse los 400.000 pesos de recompensa que le espera al vencedor. En un lote parejo, seguramente tendrá más chance aquel que mejor se adapte al estado de la pista bastante castigada debido a las inclemencias climáticas de estos días. Nuestro voto lo defenderá Buen Belga que ha corrido poco pero muy bien.

Tan solo cuatro veces salió a la pista, consiguiendo dos triunfos. El último es el más valioso porque no solo ganó por la friolera de diez cuerpos sino que el desplazamiento lo hizo en el excelente registro de 1m.03s.62c. para los 1.100 metros y sin “echar el resto”. Seguramente se jugará adelante para tratar de venirse de un viaje. Pero no le será nada fácil, porque se las tendrá que ver con el invicto Taitao, otro que es de jugarse adelante a suerte y verdad. Además, es de la escuadra del experimentado cuidador Isidoro San Millán y sabemos que en carrera sus ejemplares parecen tener “una marcha más”. Tercero en discordia ubicamos a He’s Cool; peligroso marplatense que realizó toda su campaña en Palermo, donde obtuvo dos clásico y ahora, de reprise, pisa por primera vez el Bosque. Promete ser un carrerón. ¡¡¡Hagan juego, señores!!!

1° Carrera PREMIO: NASTASSE (2007) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

9L 0L 0L 7L 1 VIDEO CREATIVO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 8L 5L 6L 2 DON NADIE z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 0L 7L 8L 3 EL CHASQUI z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

9P 4P 4 BEST OF US z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6S 6S 7S 9L 5 GIZMO z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

8P 6L 9L 5L 6 SIR JET t 4 57 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 7 GREAT ILUSION a 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

2° Carrera PREMIO: CHE PATRON KEY (2015) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

5P 1T 6Z 2L 1 TERRIFIC VAN z 5 57 PERALTA JORGE L.

9S 4S 0P 0S 2 BULLON z 5 57 VALLE MARTIN J.

3L 1L 7L 1T 3 CAT INCA z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

3S 1S 7P 6P 4 UN MOTORCITO z 5 57 XX

3L 8L 1L 4L 5 AD LIBITUM z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 1L 0L 9S 6 COLT FAST a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

4S 3S 2L 1L 7 INDIAN BEACH z 5 57 GARCIA ROLANDO L.-4

4L 9L 7S 1L 8 CURIOSO SEATTLE z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

3° Carrera PREMIO: NASTASSE (2007) (2° TURNO) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

4L 3L 4L 2L 1 OLD REWARD z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

7S 2 CATEDRATICO TIN z 4 57 LA PALMA MARTIN A.

0L 4S 6L 4L 3 EL TOSHY z 4 57 HAHN GONZALO

Debuta 4 SEÑOR TRONADOR z 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

0L 6L 5 ARGENTINO VEGA z 4 57 GOMEZ DARIO R.

0L 0L 8L 4L 6 IL FATTO a 4 57 CUELLAR CESAR L.

5L 6L 7L 8L 7 MARCHOSO ZAR z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

7S 7S 7S 5L 8 MAR LIGURE z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

4° Carrera PREMIO: MAÑANA VUELVO (2008) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

0P 6L 1 MISTER BLUES z 3 56 BLANCO RODRIGO G.

9P 7P 3L 5P 2 COLD BLOOD zd 3 56 SINIANI EMILIANO F.

6L 3L 4L 7L 3 SOY MANI PITOCHITO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

7L 4 ROYAL BOMB z 3 56 COMAS LUIS A.

Debuta 5 EL SABITA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 6 MR. KING z 3 56 GAUNA DARIO E.

Debuta 7 CANTURRIANDO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 0L 6L 0L 8 EMIRATOS z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

5L 0L 3L 4L 9 MISIL CRACK zn 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

0L 0L 10 MAESTRO DE TANGO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

Debuta 11 PELEGRINO CAT z 3 56 HAHN GONZALO

5° Carrera PREMIO: TAPONAZO MANI (2012) - DISTANCIA 1.500 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

4L 4L 2L 1L 1 MERIDIO z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 1L 3L 1L 2 CHE CATALAN a 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

4P 5P 6P 1L 3 SIXTY YEARS z 8 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8Z 2Z 5P 7P 4 SIVORI a 6 57 TORRES ROBERTO M.

1P 7P 3L 7L 5 DREAM SNATCHER a 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 9L 9L 9L 6 QUAKE RISK a 7 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 5L 4L 3L 7 ARRABIATA z 6 57 LOPEZ MARIANO J.

7S 1P 9P 7S 8 EL REY AZTECA z 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

3P 3L 0L 6P 9 INTRATABLE zd 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

7P 5P 5P 2S 10 GORDITO GOLPISTA z 7 57 VALLE MARTIN J.

0L 9L 7L 7L 11 SEÑALADO SHOT z 7 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

6° Carrera PREMIO: ANIVERSARIO HIPÓDROMO DE LA PLATA - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

2L 6L 0P 5L 1 KALI MANI z 5 57 ASCONIGA MARIA L.

1L 0L 0S 6S 2 BATTAGLIA z 5 54 PAREDES LUCIANO A.-3

1L 1L 2L 4L 3 VISION PERFECTA a 5 54 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

8P 3L 1L 6L 4 VERNIX z 5 54 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

3L 5L 6L 1L 5 BISCARA z 6 52 DELLI QUADRI MATIAS H.

7L 2S 6S 5S 6 TAYLOR'S RULER z 5 54 CABRERA ANIBAL J.

8L 8S 1L 7L 7 ALDEANA EN ROMERIA z 5 57 HAHN GONZALO

6L 4P 4P 5P 8 BOMBON QUEEN z 6 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 7P 8L 6P 9 FANTASY LETAL zc 5 54 DIESTRA PEDRO E.

6L 2L 4L 1L 10 COSTA GIRL z 5 54 SOSA MIGUEL A.O.-3

9L 6L 6L 8L 11 TYPICAL FEMALE z 7 55 RIVAROLA JUAN C.

7° Carrera PREMIO: MAÑANA VUELVO (2008) (2° TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

8L 1 MY JUANFER z 3 56 HAHN GONZALO

5L 2 DOCTOR PASSION z 3 56 ROMAY ABEL I.-2

0P 9L 4L 7L 3 VALIENTE EMPEROR z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 4 TREMENDO JOHN zc 3 56 GAUNA DARIO E.

Debuta 5 HATIM z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

0L 6 OJO CON THIAGO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 7 AL FIN LLEGUE a 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

6L 8 LET IT GO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.-3

3L 8L 3T 5P 9 LIFE IMPROVED z 3 56 PERALTA JORGE L.

Debuta 10 LEWANDOSKY z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 0L 0L 4L 11 TERRIBLE COPETIN z 3 56 GOMEZ DARIO R.

8° Carrera PREMIO: SAN KIRICO (2006) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

2L 0S 5L 0L 1 STOP DARK HORSE z 5 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

4L 5L 3L 4S 2 JAGERMEIST z 5 57 XX

8L 3 ARUBA DAGH z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

8P 0P 9P 2L 4 SOLUNTO a 5 57 CABRERA LUCIANO E.

5P 6L 0P 4L 5 SAVIOLA z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

4L 4L 5L 5L 6 BIO INFAME a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

7L 9L 6L 6L 7 MEMPHIS TALK z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

4L 8L 8Z 0Z 8 ACCELERATION a 5 57 PERALTA JORGE L.

2L 0L 0L 7L 9 EL BOCON t 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

7P 7P 3L 6L 10 INTER STRIPES z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

4T 8L 8L 9L 11 FRANCHURELI z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

2L 12 UN DIA MAS z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

7S 0P 0P 0P 13 OLD KEY WEST z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

9° Carrera CLASICO JOSE M. BOQUIN (L) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

1L 1L 1 TAITAO t 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 2L 1L 9S 2 FACU B z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

2P 4P 1P 7P 3 HE'S COOL z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3L 1L 3L 1L 4 BUEN BELGA zd 3 56 PEREYRA WILLIAM

1S 6P 4P 8S 5 LEON AMERICANO a 3 56 TORRES ESTEBAN E.

1L 5L 5L 5S 6 RETRACTO a 3 56 MOREYRA WILSON R.

3L 2L 8P 3L 7 LOFOTEN z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

10° Carrera PREMIO: RANDALL DE KEY (2016) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

7T 1L 1 SALARZALINDA z 4 57 PERALTA JORGE L.

6S 2P 0S 1L 2 CONTESSA STAR z 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

0L 4L 5L 7L 3 ZENSATIONAL DREAM z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

2L 7L 4L 4L 4 XENEIZE z 4 57 VALLE MARTIN J.

2L 1L 0L 9L 5 GARUA FINITA z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7L 5L 1L 7L 6 SAUCI KAL z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0P 4S 3P 1S 7 ALGORITHM z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

0L 3L 6L 6L 8 LUNA ESPAÑOLA a 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

2L 8L 8L 3P 9 PINTA HALO a 4 57 PEREYRA WILLIAM

8L 9L 6L 4P 10 NEGOCIACION z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 1L 8L 11 SHANIA a 4 57 HAHN GONZALO

11° Carrera PREMIO: OUT OF CONTROL (2010) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

7S 7L 5L 5L 1 SITNA z 6 57 XX

8L 8L 8L 9S 2 MINI PLACER z 6 57 XX

5S 5S 0L 2L 3 CORSA CLARITA z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 3L 4L 4 SILVIA RAQUEL a 6 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

4L 4S 8L 0L 5 SCHANEL t 6 57 RIVAROLA JUAN C.

0P 6L 9S 9L 6 KLADA z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 9L 5L 7 NIÑA BUDDHA a 6 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 6L 4L 8L 8 ANTIGONA MORA zc 6 57 CHAVES URBANO J.-4

3L 3L 3L 1L 9 LA PULPOSA a 6 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 0L 7L 8L 10 MI TRINCHERA z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

5S 9S 7S 2S 11 LA ROOSVELT z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

8L 9P 9P 7L 12 SRTA QUEEN z 6 57 XX

5L 6L 3L 3L 13 PATA SOY z 7 57 PILIERO SERGIO A.

12° Carrera PREMIO: TRY TWICE (2013) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JOCKEY

2P 2L 5S 1L 1 WIND TURBINE z 5 57 GOMEZ JOSE E.-4

0L 1L 7L 6L 2 SEATTLE BACK z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9L 0L 4L 3L 3 CAMPANA TRUE z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 7L 9L 4L 4 VIDINA z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

3P 9S 7S 3L 5 SRTA. FRANCESA zc 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

4P 0L 0L 9L 6 EXCHANGE SPARK z 5 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

7L 1L 0L 4L 7 SEÑORA JOLIE t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 5L 9L 9L 8 BY SUMBA a 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

4P 3L 0L 1L 9 INPRICE z 5 57 RONCOLI ORLANDO P.

4L 2L 1L 7L 10 MADAME MORA zc 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 9L 5L 8L 11 LA MARINELLA z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 0L 6L 0L 12 WINE BERRY z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

4L 2L 1L 5L 13 SIL TOP z 5 57 CORIA FACUNDO M.

CANDIDATOS DE HOY

2) TERRIFIC VAN (1) AD LIBITUM (5) INDIAN BEACH (7)

3) OLD REWARD (1) IL FATTO (6) MAR LIGURE (8)

4) MISTER BLUES (1) MISIL CRACK (9) COLD BLOOD (2)

5) ARRABIATA (7) CHE CATALÁN (2) MERIDIO (1)

6) ALDEANA EN ROMERIA (7) VISION PERFECTA (3) BOMBOM QUEEN (8)

7) DOCTOR PASSION (2) TERRIBLE COPETIN (11) VALIENTE EMPEROR (3)

8) UN DIA MÁS (12) SOLUNTO (4) BIO INFAME (6) JAGERMEIST (2)

9) BUEN BELGA (4) TAITAO (1) HE’S COOL (3)

10) NEGOCIACIÓN (10) PINTA HALO (9) XENEIZE (4)

11) SILVIA RAQUEL (4) CORSA CLARITA (3) PATA SOY (13) LA ROOSVELT (11)

12) INPRICE (9) CAMPANA TRUE (3) SRTA. FRANCESA (5) SEÑORA JOLIE (7)