Cambaceres cayó como local ante El Porvenir

No hay rachas eternas. Y el fútbol muchas veces nos entrega resultados inesperados. Puede ser una buena explicación para lo que ocurrió este domingo en el “12 de Octubre”. Las realidades de ambos equipos eran disímiles. Pero el fútbol no tiene lógica. Cambaceres perdió 1 a 0 como local ante El Porvenir por la sencilla razón de que jugó un mal partido, no repitió lo que hizo en otras tardes y no supo ni pudo encontrarle la vuelta al planteo de su rival. Que no fue nada del otro mundo. Un equipo que llegó con la premisa de no perder, que mostró cierta solidez defensiva y que se encontró con un gol de Hernán Rodríguez (16m ST) que después supo defender. El próximo domingo el conjunto de Ensenada visitará a J. J. Urquiza. Como ya es costumbre, todas las acciones podrán seguirse por el canal de Youtube de Revista Tribuna Roja.

En la soleada tarde de domingo y ante una gran cantidad de hinchas, el Rojo estuvo impreciso y desconectado entre las líneas. Extrañó el equilibrio que aporta Coronel en la mitad de la cancha. Entonces entró en el juego que le propuso El Porvenir, con el librito estudiado a la perfección.

Golpeado, peleado con la pelota y enceguecido, Cambaceres buscó pero fue preso de la telaraña que le tejió el elenco visitante. No hubo una sola situación clara de gol para el Rojo, lo que es una muestra de que no fue su tarde. Fin de la racha.