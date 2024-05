Cambaceres se entrenó con el foco puesto en Argentino (R)

El plantel de Cambaceres se entrenó en el 12 de Octubre de cara al compromiso del próximo sábado ante Argentino de Rosario en condición de visitante.

El arquero Manuel Díaz se mostró recuperado de su dolencia y llegaría sin problemas al encuentro del fin de semana pactado para las 15:30 horas.

El propio Díaz destacó ante los micrófonos de Revista Tribuna Roja: “Ya estoy recuperado y mañana hacemos la prueba. Pero estoy bien, voy a llegar. El otro día, en el penal, me golpeé el hombro. Se me inflamó la zona y no podía moverlo. Pero ya relajó bastante”.

El día martes fue una jornada alegre para el fútbol del Rojo por una contundente victoria, la primera del torneo, que logró el equipo de Reserva. Fue goleada 5 a 1 ante El Porvenir en lo que significó una lección de fútbol.