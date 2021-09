Castro: de su continuidad en el Pincha al sueño de jugar en la Selección

El éxito de Estudiantes en el campeonato se puede argumentar desde varios aspectos. El trabajo del cuerpo técnico, los rendimientos colectivos, pero también los individuales. Entre ellos, uno en especial. Se trata de Manuel Castro, el goleador del Pincha que se ubica cuarto en la tabla de máximos anotadores con 6 gritos.

En este marco, el uruguayo le abrió las puertas a diario Hoy en su cumpleaños número 26 y en un diálogo distendido, no se guardó nada. Desde su continuidad en Estudiantes, los objetivos en el club, los deseos de jugar una Copa internacional y hasta los rumores de su traspaso a River. Además, resaltó su sueño de ser parte de la Celeste del Maestro Tabárez en el próximo Mundial.

—Por el contexto personal y deportivo, ¿es el cumpleaños más feliz de tu vida?

—Es un cumpleaños muy especial y diferente ya que es el primero que estoy disfrutando con mi señora y mi hijo que tiene apenas un mes y medio. Y en lo deportivo también. Feliz pero con ganas de seguir y pensar en lo que viene ya que es un torneo largo. Lo importante es mantener el nivel. Estamos terceros y el grupo tiene muy claro cuáles son los objetivos.

—En junio se termina tu contrato, ¿tenés intenciones de continuar? ¿Ya se habló sobre tu renovación?

—Estoy muy contento en el club y el tema de la renovación lo esta manejando mi representante. Sé que se han comunicado con él, pero yo trato de enfocarme solamente en lo deportivo. Los objetivos son claros y tengo que estar enfocado en eso, pero me gustaría jugar alguna Copa internacional con Estudiantes.

—Se habló mucho de tu posible llegada a River y un llamado de Gallardo, ¿fue así?

—La verdad que no sé nada respecto a ese tema, pero como dije anteriormente, estoy muy enfocado en mi presente y en seguir mejorando. Queda casi la mitad del torneo y estamos en los primeros lugares.

—¿Te ilusionás con un llamado de la Selección a un año del Mundial de Catar?

—Sería un sueño tener la oportunidad de jugar con la Selección. Uruguay tiene formado un gran plantel de grandes jugadores, pero uno no pierde la ilusión y el sueño de poder tener la oportunidad, ojalá lo pueda lograr.

—¿Qué es lo que mejoraste en este año con el Ruso que te llevó a este presente?

—Antes de arrancar el torneo me propuse un objetivo personal y tuve una charla con el cuerpo técnico sobre el torneo anterior que no había tenido la chance de convertir. Trabajamos para poder llegar más al área y tratar de cerrar el segundo palo, en este campeonato se me abrió el arco y la verdad que a uno lo deja feliz porque cuando entrenás y las cosas salen es lindo, pero siempre trato de ir por más y cuando las cosas no salen seguir intentándolo.

—¿Están para subirse a la pelea por el campeonato?

—Es un torneo largo y muy parejo. Nosotros primero queremos lograr el objetivo de poder entrar a una Copa internacional, pero obviamente que si en las últimas fechas tenemos chances de ir por más lo vamos hacer.

—¿Con qué jugador del equipo te sentís más cómodo?

—La verdad que me siento bien en mi sector con Leo Godoy que es el que está atrás mío y hablamos bastante. Es con el jugador que tratamos de atacar por ese sector pero también defender bien.

—¿Qué jugador que haya jugado en el fútbol argentino fue o es tu referente?

—En su momento me gustaba mucho como jugaba el uruguayo Carlos “El Pato” Sánchez en River. Jugaba de volante en la misma posición que yo y tenía mucha proyección en ataque.

—¿Cómo imaginás el partido del domingo con Racing?

—Creo que va ser un partido complicado como han sido todos los partidos que hemos jugados, pero es importante sumar de a 3 para no perder pisada a los que están arriba.

—¿Cómo esperás la vuelta del público a las canchas?

—La verdad que muy ansioso. Tuve la suerte de jugar en Uno con público y se siente mucho el aliento de la gente de Estudiantes. Para los jugadores también fue duro jugar los partidos sin hinchas. Ahora de a poco la gente va ir volviendo y eso nos pone muy felices.