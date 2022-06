Cayó en Avellaneda y quedó “Rojo” de la bronca

Que un tropezón no sea caída. Estudiantes perdió 2 a 1 ante Independiente de Avellaneda por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional. Los dirigidos por Ricardo Zielinski no pudieron reponerse luego de dos fuertes golpes en el comienzo del segundo tiempo y terminaron perdiendo la punta del certamen y el invicto. Leandro Benegas y Leandro Fernández (de penal) marcaron los dos tantos del Rojo, mientras que Leonardo Godoy descontó sobre el final para ponerle suspenso a los últimos minutos del encuentro.

Ambos elencos animaron un primer tiempo intenso y parejo. Arrancó mejor el Rojo, usando las puntas y con un Leandro Fernández inspirado. Andújar salvó al Pincha en la más clara. Luego, el control pasó a manos del León, que también tuvo sus chances, con un pinball dentro del área que derivó en un remate desviado de Zuqui como la oportunidad más importante.

Una ráfaga de Independiente selló el destino del partido. A los 6 abrió el partido Leandro Benegas tras cabecear un centro de Vigo desde la derecha. Dos minutos después, envalentonado por la ventaja, el Rojo aceleró, se metió en el área, Noguera cometió falta y hubo penal para el Rojo. Banegas tomó la responsabilidad, definió sobre el palo, y pese a que Andújar alcanzó a tocar la pelota, no pudo evitar el gol.

Sin demasiadas herramientas en el banco, Zielinski intentó reacomodar el equipo y mandó a la cancha a Marinelli y Spetale para dar vuelta la historia. Estudiantes se volcó al ataque y buscó por arriba. Primero la tuvo Castro, a los 21, cuando cabeceó cruzado y la pelota se fue pegada al palo. A 10 del final, desbordó Mas, envió la pelota al área y Godoy marcó el descuento, gol que tuvo que ser revisado por el VAR. Los minutos finales tuvieron al equipo de Zielinski yendo una y otra vez, buscando el empate que finalmente no llegó.

El próximo sábado, Estudiantes ­volverá a Uno para recibir a Newell’s por la quinta fecha del certamen doméstico.

“No resolvimos el primer tiempo y el resultado no es justo”

Luego de la derrota ante Independiente en Avellaneda, el entrenador albirrojo, Ricardo Zielinski, atendió a los medios de comunicación y se mostró ofuscado por los puntos perdidos contra el Rojo. Además, se refirió al rendimiento del equipo y afirmó que “el resultado no fue justo”.

“Acá se premia la eficacia, llegaron dos veces y convirtieron. No me gusta perder nunca pero hicimos un buen partido. Ellos se metieron atrás luego del gol, se replegaron. No perdíamos con equipo completo desde Boca”, explicó el entrenador en el comienzo de la conferencia. Al mismo tiempo dijo: “Hemos tenido un buen primer tiempo pero no lo resolvimos. Tuvimos cinco minutos de distracción, pero fue un partido muy favorable para Estudiantes, el resultado no fue justo”.

Sobre la conformación del plantel y el mercado de pases, el entrenador agregó: “Estamos trabajando sobre los jugadores que vengan y nos mejoren. Para todo el fútbol argentino se hace difícil. No es la idea mía traer por traer”. Además, concluyó: “Ojalá antes de la Copa podamos hacer una gestión que se concrete. Esta semana Fabián Noguera prácticamente arregló (su continuidad) de palabra”.

Ante el poco recambio, esperan novedades en el mercado

Estudiantes de La Plata perdió ayer frente a Independiente en Avellaneda y fue un llamado de atención para el cuerpo técnico y los dirigentes. El equipo no tuvo respuestas cuando fue en desventaja y en el banco de suplentes el entrenador no tuvo herramientas para darlo vuelta.

En este sentido, los directivos continúan trabajando en el mercado de pases y la prioridad para Ricardo Zielinski es que se mantenga la base del equipo titular y lleguen algunos refuerzos para completar el plantel.

Por esta razón, los dirigentes aguardan por una respuesta formal de Fabián Noguera para saber si contarán con el defensor más allá del 30 de junio. Por ahora hubo acuerdo de palabra y solo restaría la firma.

Además, avanzan por la continuidad de Manuel Castro y Matías Pellegrini. Por otro lado, buscan un delantero y un volante ofensivo más.