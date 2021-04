Cobertura especial de El Clásico

No es un fin de semana más en la ciudad. Mañana a las 15.45 se volverán a ver las caras Pinchas y Triperos en la cancha de 1 y 57, lugar donde no se juega un clásico desde finales de agosto del año 2005.



Por tal motivo, El Clásico del diario Hoy contará con el comentario y el análisis de expertos, exentrenadores y exjugadores de ambos clubes de la ciudad que seguirán el partido de forma presencial y virtual para aportar el análisis más detallado e idóneo sobre lo que termine pasando en 1 y 57.



Daniel Córdoba, Gabriel Pedrazzi y todo un equipo especializado en la cancha y en los barrios de la ciudad seguirán este partido que marcará un antes y un después para los equipos platenses en la primera fase de la Copa de la Liga Profesional. Con móviles al instantes que serán emitidos en la Red 92, actualización al instante de las redes y todo el color que deja la fiesta del deporte de la ciudad, el material se verá reflejado tanto en la web como en la edición impresa del lunes, porque no se trata de un clásico más. Es el primer clásico de El Clásico después de muchos años en Uno.