Con cuarteto se va bailando a octavos

Que pase el que sigue. Tras la derrota sufrida en Ecuador, Estudiantes pudo dar vuelta la serie en La Plata y goleó 4-0 a Barcelona de Guayaquil por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana. Ahora el Pincha clasificó a los octavos de final del certamen continental en donde ya espera el Goiás de Brasil, uno de los rivales que tuvo Gimnasia en la fase de grupos.

Mauro Méndez marcó un doblete y Benjamín Rollheiser amplió las diferencias con un golazo para el equipo local. En el segundo tiempo Guido Carrillo firmó el cuarto en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi. Eduardo Dominguez ya había avisado: “Vamos a salir a buscar el partido desde el inicio”, además agregó: “Queremos el protagonismo y el control del encuentro”, frases que ayer se vieron reflejadas dentro del campo de juego.

El arranque fue perfecto, tuvo la posesión y en la primera chance clara logró marcar el 1-0 por medio de Mauro Méndez. Poco tiempo después, a los 19 del primer tiempo, otra vez Méndez para poner el 2-0. Y no iba a ser el resultado final, sino que a los 38 Benjamín Rollheiser estiró la diferencia a tres. Por último, en el comienzo del complemento Estudiantes dio el golpe de nocaut para los ecuatorianos. Guido Carrillo recibió una asistencia de Méndez dentro del área y puso el 4-0 definitivo para lograr que la serie quede 5-2 a favor de los de La Plata.

Goiás, el próximo rival

El elenco brasileño viene de quedarse con el Grupo G de la Copa Sudamericana, en el cual se enfrentó ante Gimnasia, clásico rival de Estudiantes, y que ganó por sobre Universitario de Perú, elenco que terminó segundo y que también tuvo que jugar los playoffs.

Entre sus partidos en el Grupo G se destacan los encuentros ante el Lobo, ya que en la ida se vio beneficiado con dos penales dudosos y uno que no le cobraron en contra, mientras que en la vuelta no sufrió una sanción desde el punto penal en contra muy clara. El presente en el Brasileirao no es el mejor. Esto se debe a que se encuentra en los últimos puestos y pelea por no descender, ya que se está en la ubicación 17 de 20.

¿Cuándo se juegan los octavos?

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023 tienen fecha de inicio con sus 16 equipos clasificados. Si bien aún faltan definirse algunos ganadores de los playoffs del certamen, Estudiantes ya selló su pase y conoce su rival en la próxima ronda: Goiás de Brasil. Los octavos se encuentran programado para disputarse entre el 1° y 3 de agosto (ida) y del 8 al 10 del mismo mes (vuelta).

Cabe destacar que para los cuartos de final y las semifinales, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración (performance) que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la fase de grupos de cada competición. En cada llave, los equipos con numeración menor definen de local el partido de vuelta.