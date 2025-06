Con el envión de su última muestra Jin Jin la tiene servida en bandeja

Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con un programa de 13 carreras, entre las 13 y las 19. Con doble cartelera jerárquica, en el Clásico “Snow Cat” (2.100 mts.), participarán ocho ejemplares a la búsqueda de una victoria que las perfile como seguras animadoras del calendario clásico del segundo semestre. Confiaremos nuestro voto a Jin Jin, una hija de Full Mast, que viene de quedarse “corto” en la atropellada de su más reciente entrega. El alargue de distancia le va a venir mejor para su manera de correr.

Compromiso reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el tercer turno de programación, con un premio de $5.130.000 de recompensa para la ganadora. Como dijimos, destacamos las máximas posibilidades de Jin Jin que viene de perder por “nada” contra Estrella del Día. Las contras, por el lado de Sherika y Flavie.

Dos turnos más tarde, se corre el Clásico “About Today” (1.600 mts.) que se presenta por demás interesante. Reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, va a tener en sus gateras a once buenos milleros que bregarán por los $4.900.000 que le esperan al vencedor. Llamativamente parejo, nos quedamos con el presente de Señor Dan que arrastra tres victorias en fila, las últimas dos en esta pista donde está invicto. Pero cuidado con Paraná Miní, que se juega adelante desde el vamos y sí no le cortan el vuelo, los espera en las duchas. Pero eso no es todo, porque siguen los nombres como Storm Sound, con chapa jerárquica de sobra y Nanuc, que también viene haciendo serie.

Se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 2 – 5 – 7

2da.) 8 – 6 – 5

3ra.) 5 – 8 - 6

4ta.) 3 – 6 – 11

5ta.) 9 – 5 - 4

6ta.) 4 – 8 – 3

7ma.) 1 – 5 – 4

8va.) 10 – 2 – 7

9na.) 1 – 3 - 5

10a.) 7 – 2 – 1

11a.) 1 – 8 – 11 – 15

12a.) 9 – 11 – 3

13a.) 13 – 11 – 14 – 10