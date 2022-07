Desde las gateras hasta el disco, la favorita dejó una “Estela de Luna”

Por GALOPON

La competencia más importante de la víspera en el teatro del turf del Barrio Hipódromo fue el Hándicap Haras San Benito (1.000 mts.), reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras.

A la hora señalada, faltaron a la cita Elcisa, Queen of the Stone y Armerina, por lo que fueron tan solo seis las ejemplares que salieron a la pista para dirimir fuerzas por los $790.000 de recompensa que le esperaban a la ganadora. El cierre de la jugada marcó que Estela de Luna ($2,35) fue ungida favorita por poco en detrimento de Pin y Pon ($2.50).

Trasladado el pleito a la pista, la conducida por Francisco Arreguy, respondiendo a su preferencia, no dejó ninguna duda en su desplazamiento, ya que ni dejó mover a sus rivales, pues tomó el comando del lote ni bien se formalizó la carrera y se las trajo a la rastra a todas sus rivales. Cuando Pin y Pon intentó algo en la recta fue como si hubiera chocado contra una muralla, de tal manera que debió conformarse con escoltarla desde dos cuerpos. En tanto que tercero, al pescuezo arribó My Dear Dream.

Así, la veloz descendiente de Il Campione logró el cuarto triunfo, y a la vez el más importante, de una pareja campaña empleando el discreto registro de 59s 96/100 para los 1.000 metros de pista normal. Factor fundamental de la victoria fue la conducción del jóckey Francisco Arreguy, que supo administrar las fuerzas de Estela de Luna para imponer condiciones de uno a otro extremo concretando así una exitosa reprise, ya que no era de la partida desde el mes de marzo pasado. Pacientemente la familia Arreguy esperó su recuperación y con los 10 puntos la soltó nuevamente al ruedo.

Ordenada la suelta, My Dear Dream y Estela de Luna fueron las más presta en salir, sobre Master Augusta, Pin y Pon, Ranita Kal y Magic Sam, que largó desconectada, de tal manera que formalizada la lucha la favorita rápidamente estiró un cuerpo de ventaja sobre My Dear Dream, que a se vez se adelantaba a Master Augusta, Pin y Pon y Ranita Kal, que accionaban muy juntas.

Así, descontaron la recta de enfrente y al zambullirse en la elipse de la calle 41, Estela de Luna punteaba con poco margen sobre My Dear Dream, quedando también cerca Pin y Pon, por los palos. Dichas posiciones no variaron en toda la curva y ni bien entraron al derecho la puntera se afirmó adelante y con potentes brazadas encaró la definición. Vanos fueron los intentos de Pin y Pon y My Dear Dream por darle caza y al momento de cruzar el disco debieron conformarse con ocupar los puestos de escolta de Estela de Luna.

La ganadora empleó los siguientes parciales: 23s 91/100 para los primeros 400 metros y 48s 05/100 para los 800 metros.