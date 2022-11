Desde Paraguay apuntaron al Lobo por Sosa

Si algo le faltaba a la negociación entre el Lobo y el Decano paraguayo por la compra de Ramón Sosa, era la declaración del presidente del conjunto guaraní. Ayer el mandamás del conjunto paraguayo tuvo palabras muy duras contra Gabriel Pellegrino a raíz de lo que fue la compra del pase del número 11 y la deuda que todavía mantienen desde La Plata. Vale recordar que Olimpia meses atrás fue a la FIFA por la falta de pago del Lobo y tuvo el visto bueno por la casa madre del fútbol. Pero aunque hubo un tiempo límite para pagar con intereses, todavía no se saldó esa deuda.

Sosa llegó al Tripero en enero de este año tras la compra del 50% a cambio de 1.300.000 dólares para que el Aurinegro se quede con el 40% y el Tembetary el 10% restante. Sin embargo, no se pagó la totalidad de dicha transferencia y desde Paraguay reclamaron 660.000 dólares que es el faltante pero con intereses. Por eso mismo, el presidente Miguel Cardona en diálogo con Somos Versus Paraguay afirmó: “La venta de Ramón Sosa fue una presión mundial y terminó siendo el peor negocio, una estafa. Perdimos deportivamente y no nos pagaron nada, les cerramos el mercado de pases a través de la FIFA y no pueden contratar a nadie pero fue algo que nos perjudicó”.

De esta manera, Cardona fue con los tapones de punta contra la actual dirigencia Tripera, que continúa trabajando para el armado de la lista con el objetivo de seguir comandado el club pero con Gabriel Pellegrino como vicepresidente y Gustavo Vila como cabeza del proyecto. Sin embargo, estas declaraciones no han caído para nada bien en calle 4 en medio del clima de elecciones.

Vale recordar que Ramoncito fue citado por primera vez con la Selección de Paraguay y el miércoles por la noche estuvo en el banco de suplentes en el amistoso contra Perú pero no entró, aunque se espera que Guillermo y Gustavo Barros Schelotto le den minutos en el encuentro del fin de semana contra Colombia en Estados Unidos. Este será el final de la gira para la Albirroja.