Domínguez: “Esta eliminación va a doler”

Estudiantes perdió increíblemente con Corinthians por penales en Uno, por 3-2 tras ganar 1-0, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, por lo que se despidió del certamen. El Picha fue infinitamente superior a su rival, pero la mala fortuna le impidió ampliar su ventaja y continuó sin ligar desde los 12 pasos.

Sin encontrarle muchas explicaciones, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y dijo: “Es muy difícil analizar en frío el no haber pasado de llave, pero ya está, sucedió así. Estudiantes hizo un gran partido y minimizó a un equipo que tiene buenas individualidades. La cara de hoy muestra el camino que buscamos y lo que queremos ser. Me siento representado por estos jugadores, dieron todo y se vaciaron. El golpe es duro, teníamos mucha ilusión. Hay que levantarse porque tenemos dos competencias por delante”.

Luego, el entrenador manifestó: “Apenas inicié mi carrera como entrenador, me tocó llegar a la final de esta competencia. En todo el camino no perdimos ningún partido y no pudimos levantar el trofeo. Este equipo fue superior a todos los demás, y otra vez me toca estar sin nada, pero me deja un montón de cosas para lo que viene”.

Sobre la tanda de penales, explicó: “Hay muchos factores. Es muy difícil recrear estas situaciones en un entrenamiento. Tomamos decisiones en conjunto y creímos en los jugadores que tenían que patear”.

En los penales Cássio le tapó el segundo tiro a Rollheiser y enseguida se repuso Mariano Andújar atajando ante Giuliano. Pero Luciano Lollo estrelló el suyo en el travesaño y el platense quedó en desventaja hasta el último tiro, cuando Ascacíbar también se frustró con el horizontal y no hizo falta que los brasileños lanzaran el último. Seis veces en una sola noche echaron por tierra la ilusión pincha palos y travesaños. Por último, el DT cerró: “Esta eliminación va a doler. Tenemos que pisar fuerte y saber que tenemos objetivos claros”.