Efecto Monumental: la dirigencia busca técnico con urgencia

El que avisa no traiciona. El 19 de agosto Ricardo Zielinski había avisado que no le encontraba el rumbo al equipo. Sin embargo, los dirigentes de Estudiantes decidieron no aceptarle la renuncia. Una decisión que podía entenderse solo si el tiempo que les daba la continuidad del Ruso lo utilizaban para encontrar un plan B, algo que no sucedió. Ahora, se quedaron sin el pan y sin la torta.

Zielinski, que dejó un balance positivo en su cargo como entrenador albirrojo, dio un paso al costado; y Pablo Quatrocchi, oficiando de bombero por tercera vez como interino en el Pincha, se hará cargo, en principio, hasta el final del torneo de la Liga Profesional. No obstante, la derrota del miércoles por 5 a 0 ante River en el Monumental encendió las alarmas de todos. Por si esto fuera poco, la fecha le jugó en contra y, con la caída ante el Millonario, Estudiantes bajó al décimo puesto en la tabla anual. Prácticamente sin chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores, ahora le queda mantener su lugar en la Copa Suda­mericana 2023.

Por eso, la Comisión Directiva, que tiene a su vicepresidente, Juan Sebastián Verón, de viaje por Catar, ya empezó a acelerar la búsqueda de un entrenador para ser el reemplazante de Zielinski. En esta línea, Abel Balbo aparece encabezando la lista de los deseados por el vice y la CD del Pincha. El actual entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero cumplió su objetivo de dejar a su equipo en Primera división, y ahora solo le quedan cuatro partidos y dos meses para finalizar su vínculo contractual con el Ferroviario. La Bruja lo conoce de su paso por el Parma de Italia, donde coincidieron como futbolistas; mientras que también conoce su trabajo como entrenador, habida cuenta que tiene una relación muy cercana.

Al mismo tiempo, aparece Eduar­do Domínguez, hoy sin trabajo luego de su paso por Independiente de Avellaneda. Más atrás, Alexander Medi­na, actual DT de Vélez. Mientras que la lista finaliza con Beñat San José y Hernán Crespo. Estos últimos, dos casos difíciles en cuanto a las negociaciones.

El panorama no es alentador para Estudiantes, que, antes de elegir al DT, debe cumplir su objetivo de ingresar a una Copa internacional para el año que viene. Por otro lado, hay que destacar que el plantel profesional se entrenó ayer por la mañana luego de la derrota ante River en el Monumental y, con algunos regresos importantes, ya piensa en el partido del lunes ante Lanús en Uno. En principio, Mariano Andújar ya estaría a disposición del cuerpo técnico, mientras que también el DT podrá contar con Leandro Díaz, quien ya cumplió con la fecha de suspensión.