El alternativo del Lobo venció 3 a 1 a Banfield

Durante la jornada de este sábado Gimnasia vivió su primera amistoso de pretemporada contra Banfield en el Florencio Sola. El primer choque, de titulares, terminó con derrota por 2 a 1.

En tanto el equipo alternativo albiazul se impuso sobre Banfield por 3-1, con dos goles de Franco Torres y uno de Nicolás Colazo, quien abrió el partido de penal.

Cabe marcar que el once del equipo tripero contó con la presencia de Matías Melluso, quien es titular pero no jugó en el primer encuentro ya que no podrá jugar en el debut del certamen por arrastrar una suspensión.

Teniendo en consideración el corto plantel con el que cuenta el Mens Sana ahora, los amistosos fueron muy importantes para Martini y Messera.

El elenco Albiazul formó con: Tomas Durso; Bautista Barros Schelotto, Rodrigo Gallo, Bruno Palazzo y Matías Melluso; Ignacio Miramon, Antonio Napolitano, Nicolás Colazo y Maximiliano Comba; Lautaro Chávez e Ivo Mammini.

Además ingresaron: Nicolás Contín, Estanislao Jara, Franco Torres y Leandro Mamut.