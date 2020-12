El Chavo pide paciencia, pero los dirigentes ya tantearon a Zielinski

La realidad deportiva de Estudiantes indica que es una de las peores de su historia. El equipo no muestra signos de mejora en lo futbolístico, el barco parece estar encallado y los dirigentes empezaron a pensar en un cambio de capitán. ¿El elegido para 2021? Ricardo Zielinski.



“Hombre precavido, vale por dos”. Así parece que lo entienden algunos directivos del club Albirrojo, ya que hace unos días se contactaron con un allegado al Ruso para hacerle saber que la idea del Pincha es que sea el próximo entrenador para el siguiente torneo. El DT tiene contrato con Atlético Tucumán hasta que finalice la Copa Diego Maradona.



Zielinski, quien no tiene representante, está en el Decano desde junio de 2017 y desde el club tucumano quieren renovarle el vínculo para que se quede. Según pudo saber El Clásico de diario Hoy, al técnico de 61 años le interesó la posibilidad de venir a dirigir a La Plata, pero esperará a que termine el campeonato con Atlético Tucumán para responder.



Mientras tanto, hay un entrenador en Estudiantes, y es Leandro Desábato. Este, lejos de desanimarse por los rumores de una posible salida, continúa en la búsqueda del equipo y pide paciencia.



En este sentido, el Chavo destacó el crecimiento que tuvo el equipo en el partido ante Racing, el hecho de haber dejado atrás la racha sin anotar goles y sostuvo: “Hay un grupo de jugadores del club que demuestran día a día querer crecer con el apoyo de los de más experiencia”.



“Los chicos y los refuerzos de a poco se van acoplando. Se está buscando un equipo. Duele porque son muchos los partidos sin ganar, pero hay que seguir insistiendo, trabajar, redoblar esfuerzos”, continuó el DT.



“Termina siendo un buen partido por la calidad del rival y porque hicimos un gol. Cuando te toca perder, lo bueno no se ve. Esa es la realidad. Hay que insistir, trabajar, tratar de consolidar a muchos jóvenes y armar el equipo que tanto cuesta y estamos buscando. El resultado da confianza y la confianza libera a los jugadores. Eso hace que todo sea más fácil”, enfatizó Desábato.