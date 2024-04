El City y el Arsenal igualaron sin goles

Manchester City y Arsenal igualaron 0-0 en el duelo por la fecha 30 de la Premier League y se alejaron de la cima, que quedó en solitaria propiedad de Liverpool. Los Reds están por encima de los Gunners por dos puntos y de los de Guardiola por tres.

Pese a que el equipo ciudadano tuvo el control de la pelota y el dominio territorial, no logró generar demasiado peligro en el área y se quedó con el sabor amargo de un empate como local. Sin profundidad ni cambio de ritmo, el City no pudo desequilibrar el marcador. Por su parte, el conjunto dirigido por Mikel Arteta, si bien perdió la cima del campeonato, se llevó del Etihad lo que había ido a buscar: lo más importante era no perder. El cerrojo defensivo propuesto por el entrenador de los Gunners funcionó a la perfección para impedir los caminos hacia su arco.

La primera parte no cumplió con las promesas de un ­apasionante partido. El marcador en blanco y las escasas ocasiones de gol sobresalieron en un duelo en el que la táctica prevaleció por sobre las inspiraciones individuales.

En el segundo tiempo, el desa­rrollo del juego se acentuó aún más en la insistencia de Manchester City en ataque, pero con pocas ideas y menos situaciones de gol generadas.

Manchester City extendió su racha invicta en todas las competencias a 23 partidos consecutivos: su última derrota fue el 6 de diciembre ante Aston Villa, su rival en la próxima fecha. Además, los de Guardiola extendieron su racha sin perder como locales a 39 encuentros. Arsenal cortó una racha de ocho derrotas consecutivas en Etihad, pero alargó el período sin poder ganar en ese estadio, algo que consiguió por última vez el 18 de enero de 2015.