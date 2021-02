El fútbol llora la muerte del Morro García

Santiago "Morro" García, delantero e ídolo de Godoy Cruz, se quitó la vida a sus 30 años. El jugador, que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, fue encontrado muerto en el interior de su departamento en la ciudad de Mendoza.



La triste noticia fue confirmada este sábado en horas del mediodía por el secretario de Seguridad de la provincia de Mendoza, Néstor Majul y el propio club.

En este sentido, periodistas e hinchas lamentaron la muerte del futbolista y pidieron que temas como estos dejen de ser tabú, que se hablen y que dejen de banalizarse en las redes sociales.

“Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué”, había expresado Morro en el 2019.

“La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia”, publicó Sebastián Domínguez en Twitter.

“No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por “El Morro”, escribieron desde el club uruguayo.