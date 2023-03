El Lobo fue el justo ganador

Por Daniel “Profe” Córdoba

Terminó la etapa inicial de un clásico más. Este primer tiempo no quedará en la historia de nadie, salvo por la anécdota de la sal, ridícula y antigua, que demoró su inicio. Finalizó 0-1 para que el de 1 y 55 lo ganase. Y no mereció ganarlo. El local durmió a los 4 minutos en un lateral y Estudiantes empezó ganando casi desde el vestuario. El Pincha no hizo nada y no jugó a nada, hizo un gol y su veterano arquero salvó tres. Gimnasia posgol hizo todo para empatarlo. A veces bien, a veces mal, pero fue y lo metió al rival en su arco con siete jugadores inexpertos. Injusto totalmente.

Y lo dicho, justicia. Domínguez gambetea, salva el golero de la visita, va un centro, Lescano, cabezazo y empate. Golazo y 1 a 1. La veteranía o jerarquía se cansa. Y van para afuera. El León cambia “asilo” por “secundaria”, el Tripero pibe por otro más pibe. Se empareja el juego, pero para abajo en calidad. Ahora los dos juegan mal. Estudiantes se encuentra conforme con empatar. Increíble.

Llega el penal como castigo al mal juego de los visitantes y a la enjundia de los locales. Demora. Y Anota Tarragol. El tanto que puede romper una racha de 13 años sin ganarle a los de 1 y 55. Y sí. Le ganó. Tras 13 años y con pibes. Escribimos hace dos días que con mente, corazón y una buena estrategia todo es posible. Y fue posible. Sin una buena estrategia pero sí con mente y corazón, el Lobizón lo hizo.

Estudiantes dio pena todo el partido. Volvió a no jugar a nada y el DT Domínguez cargará eternamente en sus espaldas con ser el técnico que perdió luego de 13 años un clásico ciudadano. Y fue muy justo.