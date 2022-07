El Lobo no tendrá salidas ni llegadas en el mercado de pases

En la tarde de ayer, y tras una conversación entre el cuer­po técnico con la dirigencia Tripera, se tomó la decisión de que Gimnasia finalmente no negociará más por llegadas de aquí hasta el lunes, cuando terminará el mercado de pases, mientras que tampoco habrá salidas y mantendrá todo igual hasta octubre que termina el año futbolístico. En primera instancia, la idea de que no se vaya nadie estaba vigente desde hace semanas. Tan es así que se rechazaron ofertas de Peñarol por Brahian Alemán y de Talleres por Germán Guiffrey, pero estaba vigente la opción de negociar a jugadores que no sean denominados titulares.

Así fue que en estos días San Lorenzo vino a buscar a Emanuel Cecchini y Defensa y Justicia a Matías Miranda, pero ayer el Lobo dijo que solo irían a cambio de dinero o de lo contrario se quedarán acá. Tanto el Ciclón como el Halcón se bajaron de las negociaciones, por lo que los dos mediocampistas seguirán peleando por un puesto ya que Néstor Gorosito también pidió para que no se vaya. Vale recordar que a Cecchini se le vence el préstamo en diciembre.

Respecto a las altas, Gorosito pidió desde un primer momento un lateral derecho y un central, aunque esté último se fue bajando con el correr de las semanas pero la búsqueda del 4 siguió vigente hasta el ayer. Como el pasar económico del Mens Sana no está siendo el mejor y no le sobra dinero para gastar, finalmente no vendrá alguien para competir el lugar con Guillermo Enrique, sumado a que las opciones que eran potables como Marcelo Weigandt y Leonel Di Plácido se bajaron hace días, mientras que los jugadores libres como Matías Pérez Acuña o Emiliano Purita no convencían al 100%.

Por último, el otro caso que se confirmó es que Pablo De Blasis tomó la decisión de no continuar las negociaciones con Gimnasia, tras sentirse usado por la dirigencia albiazul por los cambios en lo ­acordado y la falta de comunicación que hubo con el mediocampista, que quería volver a ponerse la camiseta azul y blanca después de más de una década.

A esto se le terminó sumando que Gimnasia al rato se puso de acuerdo para no incorporar, por lo que De Blasis se encuentra analizando otras opciones del país después de hacer gran parte de la mudanza pensando que volvía a 60 y 118. Mientras tanto, continúa vigente la opción de volver al Cartagena aunque es muy difícil, pero desde España siguen intentando que continúe en el Albinegro donde es catalogado referente e ídolo por lo hecho en los últimos dos años.

Pipo quiere repetir equipo

Gimnasia se entrenará por la mañana en Abasto a partir de las 9:30, donde Néstor Gorosito ratificará el 11 que jugará contra Atlético Tucumán el domingo a la tarde. La idea principal del técnico es repetir el equipo por quinta vez consecutiva después de los triunfos contra Racing, Rosario Central, Flandria y Defensa y Justicia. Hoy por primera vez en la semana Pipo pondrá la posible formación para seguir trabajando pensando en el Decano y mañana será la última práctica en Abasto para luego viajar a Tucumán por la tarde.

Además, hoy a las 11:30, después del entrenamiento y antes del almuerzo con el plantel, Gorosito hablará en conferencia de prensa en la previa al encuentro. Allí no solo se expresará sobre el partido, sino también respecto al mercado y todo lo que ha pasado ayer con la decisión del mercado de pases donde el Mens Sana no incorporará ni venderá para mantener todo hasta octubre.

El Tanque Domínguez volverá a tener minutos

La Reserva de Gimnasia jugará en la mañana de hoy a partir de las 11 en Estancia Chica por la fecha 7 contra Atlético Tucumán, donde los comandados por Sebastián Romero y Nicolás Cabrera buscarán conseguir la segunda victoria en fila ya que vienen de ganarle a Defensa y Justicia. La novedad en los concentrados es la inclusión de Alexis Domínguez, quien volverá a tener minutos oficiales después de la ruptura de ligamentos cruzados.

El Tanque estuvo yendo al banco de Primera en los últimos partidos y estará en Tucumán, pero no entró porque la idea del cuerpo técnico es que primero sume estos minutos en Reserva, ya que no juega desde septiembre del año pasado cuando se lesionó con Godoy Cruz.