El plan del Pincha para el retorno a los entrenamientos

Tras la suspensión del fútbol en la Argentina, producto de la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus, los clubes tuvieron que adaptar su forma de trabajo al contexto que vive la actividad en esta parte del continente, ya que en gran parte del mundo han retomado la acción.

La cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires impidió que en otras provincias, donde no hay casos, se pudiera volver a entrenar. Es que por decisión de la AFA, “vuelven todos o no vuelve ninguno”. Sin embargo, los preparadores físicos se las ingeniaron para no dejar de mantener a su plantel en forma, más allá de la diferencia lógica entre un entrenamiento en el club y uno en casa. Por eso ahora, en Estudiantes, ya planean la manera de volver a los trabajos en el Country Club de City Bell.

El grupo de profesores, con Federico Blanco a la cabeza y Martin Bochino acompañando, ya diagrama los entrenamientos con base en los estrictos protocolos que confeccionó la Asociación del Fútbol Argentino en conjunto con la Comisión Médica. En el caso de Estudiantes, ya prepararon los lugares para el retorno a las prácticas y cuenta con todas las condiciones. Se cumple con la distancia entre las canchas para realizar los trabajos divididos en grupos, como también los establecimientos acondicionados en caso de que se utilicen los vestuarios, con uno de Primera y otro extra de las divisiones inferiores.

En el club tendrán en cuenta las medidas recomendadas, en la que se destaca la higiene y distanciamiento en los entrenamientos. Habrá que respetar la distancia entre personas, al menos 1,5 metros, y no se podrá tener más de seis jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha.

Los futbolistas serán los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas, ya que el resto de los presentes en la práctica (cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros, asistentes, dirigentes, etc.) deberán usarlos obligatoriamente todo el tiempo.

No se permitirá la mezcla de equipos de trabajo, ya sean parte del cuerpo técnico, del cuerpo médico, o jugadores. Si una determinada cantidad de oficiales entrena con un grupo de seis jugadores, no podrá hacerlo con un grupo diferente después.

Además, aconsejan que no es conveniente que en el mismo turno practiquen jugadores de la misma posición, debido a que si hay un contagio se deberá aislar a esas seis personas y en caso de volver a la competencia, el equipo no podrá utilizarlos.