Escolastic Girl, muy fácil, se impuso en la carrera central

Por GALOPÓN

En una tarde gris abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo ofreciendo un programa de 12 cotejos. En la carrera central, Clásico “Joaquín V.Maqueda” (G III-1.400 mts.) el triunfo fue para Escolastic Girl que se desprendió en la recta de sus rivales para seguir cómodo viaje hasta el disco. Segunda, a cinco cuerpos, se clasificó Catich The Bomb, que por un largo dejó tercera Illa Alegre. De esta forma, para la ganadora no pudo ser mejor su regreso a esta pista en la cual se mantiene invicta.

Con la puesta a punto del entrenador Nicolás Gaitán, la descendiente de Suggestive Boy alcanzó la quinta victoria en diez salidas y tercera de corte jerárquico, que la catapulta como una de las mejores medio fondistas del medio. La defensora del stud “Haras Pozo de Luna” vino en el fuego y al pisar el derecho escapó de sus rivales para seguir cómodo viaje triunfal hasta la definición.

Reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el sexto turno de la programación con la presencia de siete competidoras, ya que Candy Fy pasó el compromiso por alto. Así, el cierre de las apuestas mostró el abrumador favoritismo de Escolastic Girl que prometía un sport de $1.55 superando lo reunido por Catch The Bomb ($4.20) y por Byron Star ($5.05). Trasladado el pleito a la pista, como dijimos, Escolastic Gir confirmó su favoritismo con holgura para derrotar a Catch The Bomb y a Byron Star.

Abierto los partidores, Byron Star “primereó” a Illa Alegre y a Beauty Check; de tal manera que al formalizarse la carrera Beauty Check pasó a enseñar el camino con largo y medio de margen sobre Illa Alegre y Byron Star que se juntaban en lucha, luego quedaban Catch The Bomb, Escolastic Girl y Tac-Tac. Descontados los primeros 400 metros, las distancias se estrecharon de tal forma que Beauty Check se desempeñaba con leve margen sobre Catch The Bomb y Escolastic Girl, mientras Byron Star quedaba como una cuña entre las nombradas.

Hacia el final del opuesto, la lucha era intensa entre las cuatronombradas y de esa forma ingresaron al codo de la calle 41; en la mitad de la elipse corrían en un pie de igualdad Beauty Check, Catch The Bomb y Escolastic Girl, mientras que se iba quedando Byron Star. Ya en la recta, mermó en su accionar Beauty Chek, al tiempo que la favorita comenzaba a despegarse de Catch The Bomb y desde el fondo Illa Alegre ensayaba una tibia atropellada. En lo metros finales se acentuó el dominio de Escolastic Girl para finalmente cruzar el disco con amplia ventaja sobre Catch The Bomb, quedando tercera Illa Alegre.

La ganadora vino en 23s.33/100; en 45s.91/100 y en 1m.09s.97/100 hasta completar 1m.22s.92/100 para los 1.400 metros de pista normal.