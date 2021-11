“Ese gol ante Gimnasia marcó parte de mi historia en el fútbol”

Alejado del fútbol, Claudio Paris, más conocido como el Rulo, no olvida su formación en Estudiantes, el club que lo cobijó, educó y en el cual aprendió valores que, según reconoce, al día de hoy mantiene. En un mano a mano con diario Hoy, el exjugador albirrojo recordó su etapa en el Pincha, el ascenso a Primera y el gol al Lobo en el clásico 119 de 1996.

“Ese día el estadio explotaba, la gente de Estudiantes gritó un falso gol de Vélez y los jugadores de Gimnasia se lo creyeron, fue todo una locura. El gol que hice marcó parte de mi historia futbolística, fue el tanto que impidió que Gimnasia salga campeón. Al poco tiempo me fui para Newell’s pero es el día de hoy que la gente me sigue mandando mensajes cuando se cumple un aniversario de aquella tarde. Fue el broche de oro después de tantos años jugando en el club”, dijo.

Consultado sobre cómo vivía la semana previa al derbi platense, Paris explicó: “Sin duda son encuentros totalmente diferentes al resto de los partidos. Hay mucha adrenalina, se vive muy pasional en toda la ciudad. El jugador absorbe todo lo que la gente trasmite y la pasión que existe, es el partido del año por todo lo que se vive interna y externamente”.

Por último, el Rulo dejó emotivas palabras para Estudiantes y su gente: “Me enseñaron a ser jugador de fútbol y sobre todo me inculcaron los valores de la escuela Pincha. A respetar a la gente que había pasado antes y que trabajaba ahí. Desde que llegué al club me hicieron poner los pies sobre la tierra y me enseñaron a valorar a los formadores que teníamos en la institución. Al hincha, solo palabras de agradecimiento por tanto afecto y cariño”, concluyó.