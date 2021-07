Estudiantes trabajó con la receta del Ruso

Sin sacrificio no hay recompensa. Más allá de haber debutado con un triunfo y tener varios días de entrenamientos previos al duelo del domingo, Estudiantes no baja la intensidad en los trabajos y continúa por el camino que marca la historia del Pincha y la idea de Ricardo Zielinski. La pretemporada ya quedó de lado, sin embargo las cargas horarias de entrenamiento, no.

En ese sentido, el plantel se volvió a entrenar ayer en doble turno, con la mira puesta en el próximo partido ante Independiente en el estadio Jorge Luis Hirschi, a disputarse el domingo 20:15, por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional.

Con sed de revancha, por lo sucedido en el último compromiso entre ambos equipos, donde el Rojo de Avellaneda eliminó al Pincha a través de los penales en los cuartos de final de la Copa de la Liga, el plantel conducido por Zielinski empezó intensificar las tareas para definir el 11 que estará parado dentro del campo de juego el domingo venidero.

En primera instancia, y luego de haber regresado a los entrenamientos el lunes por la tarde, los futbolistas se volvieron a encontrar ayer por la mañana, para más tarde afrontar el turno vespertino. A diferencia del lunes, en el doble turno de ayer el entrenador pudo contar con la totalidad del plantel trabajando a la par. Al mismo tiempo, vale recordar que Ricardo Ezequiel Ramírez, una de las caras nuevas de la pretemporada, continúa la recuperación tras haber sufrido una rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Con esa salvedad, todos están a disposición del cuerpo técnico.

En cuanto a los trabajos, en el primer turno estuvieron enfocados en tareas físicas a cargo del preparador físico Alfonso Meoni, mientras que por la tarde la pelota fue protagonista. Los jugadores realizaron labores tácticas con la intención de mejorar el manejo del balón y crear mayores situaciones de ataque.

Tan es así que, hasta reconocido por el propio Zielinski, fue uno de los puntos más flojos del encuentro del viernes pasado ante Sarmiento en Junín. Una vez finalizada la actividad táctica, el técnico dividió al plantel y dispuso de un ensayo de fútbol en espacios reducidos, en el que participaron siete jugadores en cada equipo.

En dicho ejercicio, el ganador fue el equipo de: Emiliano González, Fabián Noguera, Mauricio Guzmán, Fernando Zuqui, Deian Verón y Ezequiel Naya. Mañana, el plantel volverá a reencontrarse en City Bell para la práctica matutina.