Estudiantes y una duda en la delantera para la final

Cuenta regresiva. Estudiantes de La Plata deja atrás rápidamente el mal trago del sábado pasado ante Sarmiento en Junín en lo que fue su segunda derrota consecutiva en la Copa de la Liga. Si bien fue con un 11 alternativo, en donde el cuerpo técnico decidió preservar la mayoría de futbolistas titulares para el compromiso del miércoles ante River, Domínguez se fue expulsado y con bronca por el desenlace del partido después de la polémica expulsión de Tiago Palacios.

El entrenador albirrojo no pudo hablar ante la prensa luego de la caída por 3 a 1 y, aunque no está confirmado aún, no habría conferencia de prensa previa a la final en Córdoba. Ahora, ya con las revoluciones un poco más bajas y enfocados en el duelo ante el Millonario del próximo miércoles 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el plantel profesional retomó los entrenamientos en el Country Club de City Bell y desde hoy Domínguez irá definiendo el equipo.

En esa línea, la buena noticia para el Pincha es que tanto Luciano Lollo como Eros Mancuso pudieron trabajar a la par del grupo. Ambos defensores realizaron tareas con pelota sin inconvenientes y podrían estar a disposición del DT para el choque ante River. Mancuso ingresaría en lugar de Eric Meza, mientras que Lollo iría al banco de relevos para aportarle una variante más al equipo en caso de necesitarlo. No obstante, el interrogante más grande para el Barba está en la delantera. Con Guido Carrillo totalmente recuperado de la lesión muscular, con dos partidos jugados y con la experiencia del atacante de Magdalena en encuentros de este tipo, corre con chances para ir de arranque el miércoles. Son tres nombres para dos lugares. Además de Carrillo están Javier Correa y Mauro Méndez. Hoy Correa aparece con mayores posibilidades de integrar el ataque junto a Carrillo que el uruguayo Méndez, aunque todavía no está confirmado.

Hoy habrá fútbol en la cancha principal y allí se empezarán a disipar algunas dudas. El resto parecería estar mas claro con: Mansila; Mancuso, Fede Fernández, Zaid Romero, Benedetti; Ascacibar, Enzo Pérez, Sosa; Altamirano; Carrillo y Correa o Méndez.