Exjugador de Estudiantes se peleó con la Policía y después se defendió

El exdefensor de Estudiantes Matías Orihuela quedó detenido este martes cuando manejaba por la Ruta Nacional 7, en las cercanías del Dique Potrerillos en la provincia de Mendoza.

La detención fue captada por la pareja del futbolista cuando agentes de las fuerzas de seguridad pidieron a Orihuela que detuviera la camioneta negra en la que se trasladaba por haber traspasado a otro vehículo en un sector de la ruta donde había doble línea amarilla. De acuerdo con el parte policial, el jugador detuvo la marcha, pero no tuvo intención de cooperar.

En consecuencia, se produjo una discusión que llevó a que los uniformados obligaran al defensor a bajar del automóvil por la fuerza. Como muestran las imágenes que se viralizaron en redes sociales, una vez fuera del rodado, dos policías lo escoltaron en dirección a una patrulla para detenerlo por resistencia a la autoridad.

Durante el trayecto, el jugador forcejeó con los agentes, lanzó algunos golpes y fue reducido. Desde el piso, se puede escuchar a Orihuela gritar varias veces: “¡No te hice nada!“ Finalmente, el futbolista fue trasladado a la comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde se lo imputó por resistencia a la autoridad.

Tras quedar en libertad, el jugador de 33 años oriundo de Córdoba se refirió a la situación que vivió durante el pequeño viaje con su familia e hizo su descargo: “Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre, me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”.