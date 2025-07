Look Portal, muy justo, le ganó a Treasure Island y a Che Banquero

Abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 cotejos. En el Clásico “Federación Argentina de Jockey Clubes e Hipódromos” (2.200 mts.) el triunfo fue para Look Portal, dejando en claro que está en un buen momento de su campaña. La definición fue por demás emocionante y acorde a los buenos fondistas que se medían, porque toda la recta fue un vibrante mano a mano entre Treasure Island y Look Portal y como si fuera poco, en los metros postreros terció Che Banquero. El “espejito” cantó pescuezo a favor de Look Portal sobre Treasure Island, quedando a media cabeza Che Banquero. Un final digno de tres reconocidos fondistas que seguramente volverán a verse las caras en el Gran Premio “Dardo Rocha” (G I- 2.400 mts.) y será para alquilar balcones. La carrera se hizo con Treasure Island adelante perseguido primero por Sofware y ya en el codo final por Look Portal. Así hasta la recta, donde los dos nombrados lucharon mano a mano hasta el mismo disco y por si faltaba emotividad, cargó a degüello Che Banquero para una definición apretadísima.

De esta forma, el buen descendiente de Portal Del Alto logró un importante éxito que lo catapulta a los primeros planos en el terreno jerárquico de las competencias de fondo, de cara a la parte final de la temporada.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el sexto turno de la programación con ocho participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Treasure Island, que prometía un sport de $1.80, superando lo reunido por Look Portal ($4.20) y por Best Portal ($5.80). Ya en carrera, la victoria fue para nuestro recomendado Look Portal, para alegría de los seguidores del diario Hoy.

Abierto los partidores y formalizada la carrera, Sofware corría con un largo de ventaja sobre Treasure Island, quedando enseguida Gallop Rabid, Best Portal, Look Portal y Che Banquero. De esa manera pasaron por primera vez frente al disco y se zambulleron en el codo del Colegio Nacional, con el favorito adelante con medio cuerpo de ventaja sobre Sofware, accionando por detrás Look Portal, Che Banquero y Best Portal. Ya en la recta de enfrente el puntero estiró a dos cuerpos la diferencia sobre Sofware y Best Portal, por delante de Look Portal y Che Banquero.

Concluyeron el opuesto y al ingresar a la curva de la calle 41, Treasure Island contenía por poco a Look Portal que se le vino encima, quedando de inmediato Sofware y Che Banquero. Concluyeron la elipse con los dos nombrados en una misma línea y así pisaron la recta con promesa de lucha. Y la hubo, porque todo el trayecto a la definición fue un vibrante mano a mano. Y para darle más suspenso, en los metros postreros cargó a degüello Che Banquero en un final que “incendió” las tribunas. Ganó Look Portal sobre el favorito y Che Banquero, pero no le sobró nada. Pregunta: ¿La revancha será en el “Rocha”?

El ganador vino en 25s.93/100, en 49s.35/100, en 1m.14s.31/100, en 1m.38s.74/100 y en 2m.04s.15/100 hasta completar el buen registro de 2m.16s.41/100 para los 2.200 metros de pista normal.